SAAQrifice

Vous n’êtes sans doute pas sans savoir que le site web de la Société de l’assurance automobile du Québec de même que les différents centres de service et mandataires ont été inaccessibles durant les trois dernières semaines, avec une offre minimale de services. Et si vous ne le saviez pas, je vous laisse imaginer quel impact cela a pu avoir sur l’industrie automobile, qui négocie chaque semaine plusieurs milliers de véhicules...

En entrevue à l’émission du Guide de l’auto sur QUB Radio, le porte-parole de la SAAQ, Gino Desrosiers, admettait que le précédent système informatique était archaïque, sa conception remontant aux années 80. Il était donc grand temps que la SAAQ se mette à jour, ce pour quoi les systèmes comme le site web ont été complètement revampés.

Cette refonte permet notamment aux particuliers comme aux commerçants de se créer des profils en ligne et d’effectuer plusieurs opérations, allant du remisage d’un véhicule, en passant par le renouvellement d’un permis, jusqu’à une transaction commerciale ou privée. Les possibilités sont désormais telles qu’elles contribueront à diminuer sérieusement l’achalandage dans les centres de service et chez les mandataires, tout en facilitant la vie des utilisateurs.

Hélas, depuis la mise en ligne de cette nouvelle plate-forme, les problématiques techniques se multiplient à vitesse grand V. Au point où les commerçants se sont pour la plupart cogné le nez sur une porte, à quelques exceptions près, avec un site « temporairement hors service » ou carrément dysfonctionnel. Impossible de conclure une transaction, de vendre un véhicule et encore moins de l’immatriculer.

Les commerçants ont même reçu un avis par courriel de la SAAQ mentionnant qu’il était préférable de donner à chacun des clients deux ou trois transits, plutôt qu’un seul. Le transit, c’est ce petit papier jaune que l’on appose sur la lunette arrière du véhicule, et qui vous autorise à circuler au maximum 10 jours, vous permettant ainsi de vous déplacer dans un bureau de la SAAQ pour obtenir votre immatriculation.

Or, puisque les bureaux débordent, que le système informatique « plante », et que l’on refuse conséquemment plusieurs clients à la porte, on tente actuellement de repousser les rendez-vous. Des rendez-vous dont les délais peuvent dépasser 45 jours dans certains cas, pour un simple transfert de véhicule... Bref, un joli fiasco informatique qui engendre une multitude de problèmes, que la SAAQ n’avait visiblement pas anticipés.

Autre fait intéressant, les certificats d’immatriculation des véhicules sont dorénavant imprimés sur des feuilles blanches traditionnelles (venant remplacer le petit papier vert), au même titre qu’une immatriculation temporaire. Cela signifie que la SAAQ vous remettra une plaque d’immatriculation en papier, le temps que vous receviez votre véritable plaque par la poste.

Mais cette « plaque en papier » sans adhésif ne s’appose pas toujours très bien à la lunette d’un véhicule, encore moins à l’extérieur! Et puisqu’il y a actuellement de sérieux délais de livraison pour les plaques, il est possible que ladite feuille (soi-disant réimprimable) se désagrège avant que Postes Canada ne vous livre votre nouvelle plaque à domicile...

Autre problème, il semble que les certificats imprimés sur papier blanc ne soient pas acceptés par l’équivalent de la SAAQ dans les autres provinces... Pour plusieurs commerçants qui vendent des véhicules entre les provinces, il s’agit d’un joyeux casse-tête, puisqu’il leur faut se déplacer dans un centre de services, évidemment embourbé, afin d’obtenir l’habituel certificat d’immatriculation vert - que la SAAQ souhaite éliminer.

Pour ma part, j'ai fait mon devoir de citoyen en me créant un profil sur le nouveau site SAAQclic, grâce auquel je pourrai réaliser des transactions, consulter mon dossier ou payer mon permis, sans obligation de me déplacer. Malheureusement, comme je n’avais pas sous la main le numéro d'avis de cotisation issu de ma déclaration de revenus de l’an dernier, on m’a indiqué qu’une lettre d’authentification allait m’être acheminée par la poste dans les 10 jours ouvrables (bien hâte de voir ça...), sur laquelle se trouvera un numéro me permettant de m’identifier. Apparemment, mes numéros de permis, de certificat du permis, d’assurance sociale, d’assurance maladie et ma date de naissance, ce n’était pas assez. Encore heureux qu’ils ne m’aient pas demandé la date de mes vaccins...

Chose certaine, les gens devront s’armer de patience dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Parce que les problèmes continueront de se multiplier et parce qu’en dépit de tout le temps que l’on a eu pour imaginer la refonte informatique comme l’offre des services, il semble que l’on ait oublié quelques détails.