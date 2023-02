St-Louis impressionné par l’intelligence de Tierney

Chris Tierney a eu beau marquer sur l’une de ses premières présences dans son nouvel uniforme, ce n’est pas ce que son entraîneur-chef a retenu de ce baptême dans avec le Canadien.

« J’ai été beaucoup plus impressionné par la façon dont il gérait la rondelle. Quand un joueur comprend où ses coéquipiers se trouvent sur la glace, même s’il vient tout juste d’arriver, ça démontre son intelligence. »

– Martin St-Louis

Tierney n’est pas arrivé dans l’environnement du Canadien en pur étranger. Dans le vestiaire de sa nouvelle équipe, il a retrouvé Josh Anderson et Christian Dvorak, deux coéquipiers de l’époque des Knights de London, et Evgenii Dadonov, qu’il a côtoyé avec les Sénateurs d’Ottawa.

« Avec les années, on est devenu de bons amis. J’étais content de le voir se joindre à notre équipe. Il a fait un paquet de beaux jeux et il a été récompensé par un gros but. Ça a donné du momentum à notre équipe. »

– Josh Anderson

Rarement cette saison, on a vu les joueurs du Canadien contrôler un match de façon aussi évidente.

« On était prêts à jouer ce match. Tout le monde a contribué, tous les trios ont bien joué. On a appliqué une bonne pression et ça a fait la différence. »

– Rafaël Harvey-Pinard

L’attaque massive a également donné une bonne dose de momentum au Canadien. En plus de marquer un but, elle a bourdonné sans relâche en zone ennemie.

« Nos supériorités numériques ont été le reflet de notre jeu à forces égales. On a été aussi bons dans les deux facettes du jeu. Dernièrement, on a passé beaucoup de temps à travailler sur cet aspect et ça paraît. »

– Martin St-Louis