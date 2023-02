Ukraine: cinq questions pour comprendre le décevant plan de paix de la Chine

Le gouvernement de Xi Jinping n’est pas à la hauteur de ses prétentions internationales. C’est ce que montre clairement le plan de paix en 12 points qu’il a présenté vendredi. Le plan, très vague, alterne entre les principes vertueux et la défense des intérêts... de la Chine.

Et comme les intérêts de la Chine et de la Russie convergent dans bien des domaines, le plan est plutôt à l’avantage de la Russie. Le gouvernement de Xi cherchait-il vraiment à résoudre le problème de l’invasion russe en Ukraine ? C’est douteux.

De toute manière, le gouvernement chinois n’avait pas même jugé bon de discuter de son plan avec le gouvernement ukrainien avant de le présenter. Xi veut probablement démontrer que son gouvernement peut s’élever au-dessus du conflit et défendre les intérêts globaux de la planète. C’est raté.

1. Certains éléments du plan chinois sont-ils intéressants ?

Le premier point est une référence habile au droit international pour résoudre le conflit. Comme les deux parties se réclament du droit international, l’une et l’autre pourraient s’estimer favorisées par cette référence. Hélas, le droit international, tel que conçu par la Chine, inclut la notion de territoires historiques. Ce concept a été rejeté par la Cour internationale de La Haye devant les revendications chinoises en mer de Chine. Or la Chine ne s’est pas même présentée à la Cour pour y défendre ses prétentions territoriales, sous prétexte qu’il s’agissait d’un territoire intérieur, et Vladimir Poutine n’hésite pas à déclarer que la Russie doit retrouver ses territoires historiques.

2. Quels sont les points les moins litigieux ?

La Chine est en faveur de la sécurisation des centrales nucléaires en Ukraine sous l’égide de l’Agence internationale de l’énergie atomique, un désaveu implicite de la gestion russe de ces centrales. En même temps, elle se dit contre le développement d’armes chimiques et bactériologiques, une acceptation implicite des thèses propagandistes russes suivant lesquelles l’Ukraine développerait de l’armement avec ces technologies. Mais tout le monde est en faveur de la tarte aux pommes.

3. En quoi le plan soutient-il les intérêts de la Chine ?

Pour le reste, les principes que défend la Chine vont manifestement dans le sens des intérêts chinois et russes. Par exemple, aux points 10 et 11, la Chine propose la levée des sanctions internationales en général et la préservation des chaînes mondiales de production. Deux enjeux qui font mal à l’économie chinoise. Au point 9, elle propose la consolidation de la vente mondiale de céréales. Ici encore, l’intérêt de la Chine est évident, même si elle défend aussi celui de l’Ukraine et de pays pauvres.

4. Que dit la Chine sur le nucléaire ?

La Chine rejette au point 8 l’utilisation de l’armement nucléaire dans le conflit. C’est le seul endroit où elle est en désaccord fondamental avec la propagande russe qui laisse peser la menace de son utilisation en dernier recours.

5. Qui a conçu le plan chinois ?

Le plan de paix de la Chine semble avoir été conçu par des comités de fonctionnaires dont le but n’était pas de résoudre le conflit ukrainien, mais de complaire à leurs supérieurs en épousant l’idéologie de Xi Jinping. C’est bien ici le problème le plus préoccupant. Le régime totalitaire chinois se montre incapable de la souplesse et de la finesse requises pour occuper la place qu’il convoite sur le plan international. Ultimement, la faute revient à Xi et à sa dictature.