Un an de guerre en Ukraine: une situation qui s’est banalisée dans le pays

Malgré l’ambiance sombre qui plane sur l’Ukraine, les gens se sont habitués à la guerre qui persiste depuis un an, si bien que la situation semble s’être banalisée, a estimé un Franco-ukrainien.

Il y a un an, Cyril Horizny a quitté l’Ukraine où il résidait depuis 20 ans avec sa famille, entre autres pour protéger sa femme et ses enfants. Toutefois, il y retourne de façon régulière afin d’offrir notamment du soutien à ses proches qui sont restés derrière.

«On est reparti en famille. [...] on a profité des vacances scolaires pour venir voir la famille de mon épouse et puis les amis», a confié M. Horizny depuis Lviv, au micro de Philippe-Vincent Foisy sur QUB.

Il affirme que «l'ambiance n'est pas bonne» depuis que plusieurs sont partis au front.

«Ça fait bizarre d’arriver là et se dire qu’il y aura plus ces personnes, ces amis, qu’on connaissait. Sinon l’ambiance, elle n’est pas très bonne puisque les gens sont inquiets toujours après un an. Beaucoup de gens ont vu leur vie bouleversée par les événements», a-t-il indiqué.

Malgré la gravité de la situation et les nombreuses vies perdues, la population ukrainienne s’est habituée à la guerre, a cependant estimé le Franco-Ukrainien.

«Les gens se sont habitués malheureusement à la guerre qui s’est en quelque sorte banalisée. [...] Au bout d’un an, il y a une lassitude évidemment puisque les enfants qui vont à l’école et qui sont obligés d’aller se réfugier dans les abris anti-bombe, ça fatigue [les enfants et les adultes]», a expliqué Cyril Horizny.