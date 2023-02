Vitamines fraîchement pressées

Presser des agrumes en utilisant ses muscles pour ensuite faire le plein de vitamines, voilà une façon doublement efficace de prendre soin de sa santé.

Dans un bocal

Photo tirée du site web arescuisine.com,

Ce bocal pratique coiffé d’un presse-agrumes combine deux fonctions, soit extraire le jus des fruits ensoleillés et récupérer celui-ci dans un contenant en verre refermable et recyclable. Le presse-agrumes s’adapte également aux pots à clip Kilner de 500 ml à 2 L. N’hésitez donc pas à concocter du jus frais en grande quantité.

arescuisine.com > 21,99 $

Double action

Photo tirée du site web quincailleriedante.com

Ce presse-agrumes signé Joseph Joseph permet à la fois de presser et de tordre les fruits en une seule opération facile, pour en faire ressortir le plus de jus possible. Cet accessoire convient aux citrons, aux limes, aux petites oranges et aux clémentines pour réaliser des mélanges de jus des plus vitaminés, sans en perdre une seule goutte.

quincailleriedante.com > 26,97 $

En céramique

Photo tirée du site web simons.ca

Fabriqué à la main par Molly Bradford en Colombie-Britannique, ce presse-agrumes en céramique glacée de Stranger Studio est proposé en plusieurs couleurs se mariant à la décoration de votre cuisine. Le jus d’agrumes qu’il libère peut ensuite être versé sans gâchis dans un verre, à l’aide de son bec verseur bien conçu.

simons.ca > 50 $ (exclusivité web)

L’icône

Photo tirée du site web boutique1101.com

Ce presse-agrumes proposé par la maison Alessi, ébauché par le designer Philippe Starck sur une nappe de pizzeria en Italie, n’a plus besoin de présentation, puisqu’il s’agit d’une véritable icône mariant design et fonctionnalité. Imaginez extraire le jus de votre orange matinale sur une création aussi sublime !

boutique1101.com > 139 $

À levier

Photo tirée du site web leevalley.com

Le levier à double articulation robuste de ce presse-agrumes en métal augmente la pression exercée sur le fruit choisi pour en extraire un maximum de jus, et ce, sans déployer des efforts énormes. Avec son socle lourd et ses pieds antidérapants, il demeure bien stable sur le comptoir. Lime, citron, grenade, orange ou pamplemousse libéreront leur jus exempt de pelure et de pépins.

leevalley.com > 139 $