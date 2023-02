CARTER, Clyde



Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de Monsieur Clyde Carter survenu le 21 février 2023. Il était âgé de 92 ans. Il est parti paisiblement entouré de l'amour de ses proches. Époux adoré des 72 dernières années de Thérèse Carter née Bisaillon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses cinq enfants: Carol-Ann (Yves), Gary (Rosemary), Linda (Ron), Sandra (Mike) et Brian (Sylvie), ses douze petits enfants et treize arrière-petits-enfants ainsi que son frère Robert.Nous vous remercions d'avance pour vos messages de sympathie.Une célébration en son honneur sera organisée ultérieurement, la famille vous en avisera via leurs réseaux sociaux.