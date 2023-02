CASTONGUAY, Claude



À son domicile de Nominingue, entouré de sa famille, est décédé paisiblement le 18 février 2023, à l'âge de 77 ans, monsieur Claude Castonguay. Il était le fils de feu de Henri Castonguay et de feu Lorette Demers, époux de Monique Lalonde.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Marie-Claude (Réjean Girard). Il laisse également sa soeur Thérèse (feu Lucien), son frère Denis (Johanne), son beau-frère et ses belles-soeurs de la famille Lalonde ainsi que de nombreux autres parents et amis.Un recueillement en présence des cendres aura lieu à la473, RUE L'ANNONCIATION SUDRIVIÈRE-ROUGEle samedi 4 mars de 10h à 12h30 suivi des funérailles en l'église de Nominingue à 13h.La Coopérative funéraire Brunet de Rivière-Rouge à qui la direction des funérailles a été confiée, offre à la famille éprouvée, ses plus sincères condoléances