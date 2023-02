GASCON, Jean-Guy



Jean-Guy Gascon s'est éteint sereinement, à l'âge de 86 ans, le 17 février 2023, des suites d'une courte maladie.Il laisse dans le deuil sa conjointe des 63 dernières années Jeannine David, ses filles Chantal et Michèle (Pierre Rousseau); ses petits-enfants: Émilie (Imed Nemouchi), Gabriel (Isabel Cortès), David (Alexandra Dionne) et Laurence; ses quatre arrière-petits-enfants: Ali, Bassil, Kyle et Amélia ainsi que de nombreux amis, incluant ceux qu'il fréquentait à la résidenceoù il résidait avec sa conjointe depuis 10 ans.Jean-Guy Gascon a oeuvré au Mouvement Desjardins, gravissant tous les échelons jusqu'au poste de directeur général de la Caisse Ste-Colette, qu'il a occupé pendant de nombreuses années avant de prendre sa retraite.La famille recevra les visiteurs le samedi 15 avril 2023, à compter de 13h au complexe funéraire :Une courte cérémonie de la Parole suivra à 16h.Des dons à la Fondation Mira seraient appréciés par la famille.