ROBICHAUD, Philippe



De Deux-Montagnes, le 16 février 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Philippe Robichaud, époux de feu Gisèle Grenon.Il laisse dans le deuil ses enfants, Sylvie (François), Johanne (Gabriel), Chantal (feu Luc) et Pascal, ses quatre petits-enfants, Audrey, Simon, Maxime et Roxanne ainsi que ses quatre arrière-petits-enfants, Jade, Noémie, Henri et Milan, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 5 mars de 14h à 17h au:147 BOUL. ARTHUR-SAUVÉSAINT-EUSTACHE 450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même dimanche à 17h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.