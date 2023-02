GUIMOND, Ange-Albert



À Montréal, le 18 février 2023, est décédé à l'âge de 90 ans, M. Ange-Albert Guimond, époux de feu Lise Côté et père de feu Sylvie, Ginette et Manon.Il laisse aussi dans le deuil ses fils Michel (Nicole), Pierre, Marc (Diane), plusieurs petits-enfants et arrières petits-enfants, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.Au merveilleux personnel soignant du 4e étage du CHSLD J.-Henri Charbonneau à Montréal, merci du fond du coeur pour les bons soins qu'il y a reçus.La famille vous accueillera le jeudi 2 mars 2023 de 9h30 à 13h30 à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'Institut de Cardiologie de Montréal ou à la Fondation québécoise du cancer selon votre convenance.