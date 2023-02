LEBLANC, Simon



À Montréal, le 20 février 2023, à l'âge de 50 ans, est décédé M. Simon Leblanc, conjoint de Mme Sylvie Girard.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa mère Mme Diane D'Aragon, sa soeur Mélanie (Yvon Lussier) ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres le samedi 4 mars 2023 de 11h à 17h et de 19h à 21h, et une liturgie de la Parole sera célébrée vers 20h, à laLAURENT THÉRIAULT512 RUE DE L'EGLISEVERDUN H4G 2M4514-769-3867Stationnement et rampe d'accès disponibles