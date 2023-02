VERMETTE, Gisèle

(née Masson)



À Saint-Eustache, le 21 février 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Gisèle Masson, épouse de monsieur Maurice Vermette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Yves (Huguette), Serge (Carole), Dominique (Lyne) et Chantal (Danny), ainsi que ses 8 petits-enfants et ses 6 arrière-petits-enfants, frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.Selon les volontés de la famille, le tout se déroulera dans l'intimité.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société du Parkinson.Elle fut confiée au :SAINT-EUSTACHE 450-473-5934