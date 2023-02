CARMEL, Denise



À St-Hubert, le 10 février, à l'âge de 85 ans, est décédée Denise Carmel.Elle laisse dans le deuil ses enfants Yolande (Denis) et Hélène (Jean-Pierre), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Yvon et sa soeur Suzanne, neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à6500, BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, J3Y 8Z4Tel: (450) 463-1900le dimanche 5 mars de 17h à 21h ainsi que le lundi 6 mars de 9h30 à 13h30.Les funérailles auront lieu le lundi 6 mars 14h à l'église de St-Hubert située au 5310 ch. Chambly.