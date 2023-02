MILETTE, Marcel



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Marcel Milette à l'âge de 90 ans. Il s'est éteint le 17 février dernier à la Résidence St-Jean-sur-Richelieu.Il laisse dans le deuil son épouse Marina Forcier, ses enfants Michelle, Luc, Pierre et France, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.La famille recevra les condoléances le vendredi 24 mars 2023 entre 18h et 22h au salon de6500 BOUL. COUSINEAUST-HUBERTUn service religieux sera célébré à sa mémoire le samedi 25 mars à 11h à l'église de St-Hubert au 5310, chemin Chambly.