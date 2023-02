HAMELIN, Michel



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Monsieur Michel Hamelin, survenu à Montréal, le 21 février 2023, à l'âge de 80 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants Julie (Sylvain), Benoit (Tania), ses petits-enfants Sébastien, Joey, Dimitri et Aleksandra, sa soeur Denise, ses nièces Christine, Catherine et Marie-Anne, sa petite-nièce Marilou ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 5 mars 2023 de 13h à 15h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien est, MontréalSuivra une cérémonie en la chapelle du complexe à 15h.La famille vous invite à faire des dons à la Fondation québécoise du cancer en souvenir de Michel Hamelin.https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don