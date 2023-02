AUBIN, Jean-Guy



À Saint-Eustache, le 16 janvier 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Jean-Guy Aubin, veuf de Mme Gaétanne Bouchard.Il laisse dans le deuil ses enfants : Jacinthe (Daniel), Lucie (Yves), Michelle (Claude), Martine (André) et Daniel, ses 8 petits-enfants, ses 6 arrière-petits-enfants, ses sœurs : Rhéa et Gisèle, ses neveux et nièces ainsi que son amie Lise Durocher.La famille recevra les condoléances le samedi 4 mars 2023, de 14h à 16h au :SAINT-EUSTACHE 450-473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même samedi à 16h, en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier les membres du personnel soignant du CHSLD Saint-Eustache.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer du Canada.