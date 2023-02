HÉBERT, Marcelle



À St-Hyacinthe, le 9 février 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Marcelle Hébert, épouse de feu Hilarion Fréchette.Elle Laisse dans le deuil sa belle-fille Lise (Serge), son beau-fils Jean (Sandy), ses petits-enfants Rébecca (Jonathan), Élisabeth (Guillaume), Jules (Marie-Ève), ses arrière-petits-enfants Maïka et Anthony ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1559 Montarville, St-Bruno,le vendredi 3 mars 2023 de 14h à 17h et 19h à 21h ainsi que le 4 mars 2023 à compter de 9h. Suivront les funérailles à 11h à l'église de St-Bruno de Montarville.Au lieu de fleurs, des dons à une fondation de votre choix seraient appréciés.