DAVID GABOURY, Lorraine



Au Centre d'hébergement Laurendeau, le 5 février 2023, est décédée madame Lorraine David Gaboury, à l'âge de 89 ans. Elle était l'épouse de feu Yvon Gaboury.Elle laisse dans le deuil sa fille Claire (Richard), ses petits-enfants Amélie (Samuel) et Mathieu (Annie) et ses arrière-petits-fils Maxym, Nathan et Louis, sa soeur Claudette, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 5 mars de 14h à 16h au complexe funéraire:Une célébration laïque se tiendra à 16h.Nous tenons à remercier le personnel du 6e étage du Centre d'hébergement Laurendeau pour les excellents soins qui lui furent prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.