DESCHÊNES, Yolande

(née Plante)



Le 20 février 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Yolande Plante, épouse de feu M. André Deschênes.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Edmond, Pauline, François, Luc, Yoland, Léo, Patrick et Lucette et leurs conjoints et conjointes, ses dix-sept petits-enfants et dix-sept arrière-petits-enfants, sa soeur Suzanne, ses beaux-frères et belles-soeurs neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 3 mars 2023 de 18 h à 22 h ainsi que le samedi 4 mars dès 10 h au:Les funérailles suivront à 13h en l'église de Saint-Sulpice.