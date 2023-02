BIENVENU, Michel CPA



Est décédé paisiblement le 16 février 2023, Monsieur Michel Bienvenu, à l'âge de 77 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Diane Vinet, ses deux enfants Marc-André (Jean Ledesma), Geneviève (Christopher Moore), ses trois petits-enfants Anthony, Gabriel et Shane, ainsi que sa famille, ses amis et ses collègues de travail.Comptable agréé de profession, Michel a travaillé comme associé chez Hyde Houghton devenu par la suite BDO, pendant 28 ans. Il a évolué à titre de Président de la compagnie Locweld Inc jusqu'à sa retraite en 2010.Une célébration de sa vie se tiendra le dimanche 5 mars 2023 de 12h00 à 15h00 à la :En lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer en sa mémoire serait grandement apprécié.