Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Festival de films pour enfants

Qui dit semaine de relâche à Montréal, dit cinéma en famille. Ça tombe bien, la 26e édition du Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM) propose jusqu’au 5 mars une sélection de 45 films présentés en salle (principalement au Cinéma Beaubien) et plus de 55 films offerts en ligne sur la plateforme de l’événement. Les jeunes cinéphiles pourront y découvrir des œuvres en provenance d’une quinzaine de pays mais aussi quelques nouveautés québécoises, dont Coco ferme et Katak, le brave béluga.

► Où : Pour plus de détails sur la programmation : fifem.com

► Le FIFEM se déroule jusqu’au 5 mars

— Maxime Demers

Bono dans les oreilles

Le chanteur du populaire groupe U2, Bono, a lancé son autobiographie, Surrender : 40 Songs, One Story, l’automne dernier. Vous pouvez bien sûr lire le livre, disponible aussi en version française, mais je vous conseille fortement le livre audio. Bono y fait lui-même la narration de façon super imagée et inspirée. En plus, tout au long de l’écoute, on peut aussi y entendre plusieurs chansons de U2, dont certains vieux démos qui datent des débuts du groupe, à Dublin, à la fin des années 1970. Que vous soyez fans ou non de U2, c’est une écoute hyper intéressante et divertissante.

► Où : Sur la plateforme Audible

— Raphaël Gendron-Martin

Les doux Échos de Roby Talbot

Après Constellations et Nuages, le pianiste Roby Talbot nous revient avec Échos, un troisième album instrumental parfait pour accompagner les matins (et après-midi et soirées) du week-end. Faisant, justement, écho à l’œuvre de Claude Léveillée, Clermont Pépin et André Gagnon, le musicien nous y convie dans son propre univers, invitant, enveloppant et réconfortant. Bref, une nouveauté à ajouter sans tarder à ses listes de lecture.

► Où : Disponible sur les plateformes

— Bruno Lapointe