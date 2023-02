Âge de la retraite: où s'en va le PLQ, «l'ancien parti de l'économie»?

Les signes que le Parti libéral du Québec (PLQ) est déboussolé se multiplient.

Le dernier en date est passé sous le radar : l’incroyable virage à 180 degrés qu’il a opéré sur la question de l’admissibilité à l’âge de la retraite.

La loi impose, tous les six ans, la tenue d’une consultation publique, en commission parlementaire, sur le Régime de rentes du Québec (RRQ), son état, son avenir.

Exercice important : nos systèmes collectifs, comme le RRQ, sont précieux et doivent, pour continuer à nous servir longtemps, être adaptés à de nouvelles réalités (vieillissement, pénurie, etc.).

Ce type de consultation peut permettre de contrebalancer les mauvais réflexes de nos démocraties, comme penser à court terme.

La charrue

Les audiences ont commencé le 8 février. Un document de consultation, étoffé, indique qu’une « hausse de l’âge minimal d’admissibilité à la rente de retraite du RRQ pourrait constituer une piste de solution face aux risques d’inflation, de longévité et de rendement. » On passerait de 60 à 62 ans.

Tout de suite, QS et le PQ pourfendent l’idée, déposent des motions intimant le gouvernement à s’engager « à ne pas repousser l’âge de la retraite ».

En point de presse ce matin-là, le chef libéral Marc Tanguay parle d’une consultation « excessivement importante ». À la question « allez-vous voter avec QS et le PQ ? », le chef intérimaire s’indigne : « Ce serait mettre la charrue avant les bœufs », car la consultation doit primer. Il reproche à QS d’avoir trop de « certitudes » dans ce dossier, d’être dogmatique.

Mais quelques heures plus tard, le PLQ, en caucus... change de position. Même que le 14 février, en chambre, Tanguay fustige le gouvernement pour avoir seulement songé à cette option. Il demande au premier ministre de « rassurer les travailleurs, travailleuses ».

« Notre recommandation »

Jeudi, le ministre des Finances, Eric Girard, a laissé comprendre qu’il renoncera très probablement – il l’annoncera au budget du 21 mars – à toucher à l’âge d’admissibilité.

Sur Twitter, le critique libéral en Finances Frédéric Beauchemin se réjouit : « La CAQ a reculé et a écouté notre recommandation. » Faut avoir du culot, non ? Il y a moins de 20 jours, les libéraux étaient ouverts à l’idée de repousser l’âge, disaient qu’une réflexion s’imposait, fustigeaient les partis qui refusaient d’emblée. Puis, triple salto arrière. Et quelque temps après, ça devient même « notre recommandation » !

Lorsqu’ils sont au pouvoir, les libéraux – l’ont-ils oublié ? – prônent la rigueur, la responsabilité. En 2016, le ministre des Finances Carlos Leitão affirmait que de passer de 60 à 62 ans était « inévitable » à court terme : « Une personne qui prend sa retraite à 60 ans, par exemple, peut avoir, en temps normal, un autre 25 ans de vie active. Ce n’est plus comme il y a 50 ans. Il faut s’ajuster ! »

À l’époque, les organismes comme la Fédération des Chambres de commerce et la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante avaient applaudi. Aujourd’hui, me dit-on, ils auraient bien aimé que « l’ancien parti de l’économie » réfléchisse un peu avant de mettre la charrue avant les bœufs.