MALGRAND, Raymond



À Laval, le 4 janvier 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé Monsieur Raymond Malgrand, époux de feu Cécile Frénette.Il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Pierre (Sylvie), Dany et Claude (Sylvie), sa soeur Yvette (Laurent), ses petits-enfants Didier, Myriam, Maxime et Alexandre ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 5 mars 2023 de 13:00 à 16:00 au complexe funéraire :