TOUGAS, Jacqueline



À l'hôpital Haut-Richelieu de St-Jean-sur-Richelieu, le 6 février 2023 à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Jacqueline Tougas demeurant autrefois à Venise-en-Québec et à LaSalle. Elle était la fille de feu Elphège Tougas et de feu Marguerite Robidoux, la soeur de feu Pauline, feu Rita, feu Gilles et feu Roger.Elle laisse dans le deuil son frère André, sa belle-soeur Lucienne Gagnon, plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 3 mars de 16h à 20h et le samedi 4 mars à compter de 9h au salon funéraire :HENRYVILLE (QC) J0J 1E0Tél. 450-299-2033 www.desourdy.caLes funérailles auront lieu ce même samedi 4 mars à 11h en l'église St-Georges d'Henryville suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.