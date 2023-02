DESNOYERS, Raymond



À Terrebonne, le 14 février 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Raymond Desnoyers.Il laisse dans le deuil son épouse Thérèse, ses filles Édith (Daniel) et Johanne (Michel), ses petits-enfants Marie-Ève (Dominic), Caroline (Danny) et Jean-François (Roxanne), ses arrière-petits-enfants adorés Bastien, Tiffany, Laurie-Anne et Coralie, sa nièce Julie (Mario), autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances, le vendredi 3 mars à compter de 16h. Une liturgie de la Parole, sur place, sera célébrée à 19h.MONTRÉAL H1L 359514-353-9199www.salonfunerairelfc.com