PAQUET BÉGIN, Juliette



Au Centre hospitalier St.Mary de Montréal, le mercredi 15 février 2023, est décédée à l'âge de 90 ans, madame Juliette Paquet, épouse de feu Camille Bégin; demeurant à Pointe-Claire, elle était originaire de St-Philibert en Beauce.Elle laisse dans le deuil ses filles: Ginette et Brigitte Bégin (Anne Déry); son frère, sa soeur, son beau-frère et ses belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Une rencontre en sa mémoire aura lieu le samedi 4 mars de 14h à 16h et suivi d'une prière qui sera célébrée à 16h30 à la560 BORD-DU-LAC / LAKESHOREDORVAL H9S 2B3Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital St.Mary, 3830 avenue Lacombe, bureau 1510, Montréal (Québec) H3T 1M5.