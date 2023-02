Bedard inscrit trois points, mais se fait voler la vedette

Connor Bedard a connu une autre performance inspirée, samedi à Regina, mais a tout de même joué un rôle secondaire dans la victoire de 6 à 3 des Pats face aux Wheat Kings de Brandon.

La prochaine vedette du circuit Bettman a inscrit un but dans un filet désert et a participé aux réussites de Tanner Howe et Stanislav Svozil.

Il n’a toutefois pas fait mieux que son coéquipier Alexander Suzdalev, auteur d’un tour du chapeau pour la première fois de sa carrière dans la Ligue de hockey de l’Ouest. L’espoir des Capitals de Washington a inscrit ses 32e, 33e et 34e filets de la campagne dans la victoire.

De son côté, Bedard compte maintenant 54 buts et 114 points en 45 petits matchs.

Nolan Ritchie, Nate Danielson et Evan Groening avaient donné une avance de 3 à 1 aux Wheat Kings en première période. Les Pats ont cependant répliqué avec cinq buts sans riposte.

Il s’agit d’une deuxième victoire en 24 heures pour l’équipe de Regina face à celle de Brandon.