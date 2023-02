Voici 10 séries avec de belles gangs à écouter pendant la relâche

L’enfance vient avec une candeur. L’adolescence avec des doutes. Dans tous les cas, l’amitié est essentielle à la jeunesse. Pour trouver ses repères, expérimenter, forger son identité. En ce début de semaine de relâche, voici dix séries qui mettent en vedette des gangs capables de réunir les générations devant leur télévision.

Les Bienvenu... ou presque!

Photo fournie par ICI Télé

Nick, Loïc, Léa et Fred sont frères et sœurs. Ils ont été abandonnés par leur mère, mais tentent de se créer leur propre bonheur. Heureusement, ils peuvent compter les uns sur les autres même s’ils ne sont pas toujours d’accord comme tout membre d’une fratrie. On se chicane, on rit, on s’entraide. Ils vivent chez leur tante. Comme tout jeune, ils tentent d’étirer leurs limites, mais ne veulent surtout pas que cette nouvelle cohabitation soit remise en question.

►Vendredi 17 h sur ICI Télé

Les Cavaliers

Photo fournie par unis tv

Avec une passion se créent des amitiés. C’est le cas Charlie, Sam et Simone qui partagent leur quotidien au camp Les cavaliers. Charlie est persévérante. Malgré son accident, elle souhaite remonter à nouveau sur son cheval Orion. Simone est vive, elle veut que tout le monde soit heureux. Sam est le séducteur. Ils sont à l’écoute les uns des autres. Mais comme dans tout sport, ils veulent s’accomplir, performer. C’est un milieu où la compétition peut s’installer. Ce qui est le cas avec Ana, l’ennemie jurée de Charlie.

►Disponible sur tv5unis.ca

La maison des folles

Photo fournie par unis tv

Sahara, Alizée, Erika, Dolorès et Fauve sont cinq jeunes filles issues de la DPJ. Leur enfance n’a pas été facile, déchirée par des drames familiaux. Elles ont toutes un parcours bien distinct, mais aboutissent toutes chez Matante, une femme que la vie a malmenée, mais qui accepte de partager le peu qu’elle a. La première saison a été marquée par l’arrivée de Sahara fraîchement débarquée d’Afrique. Son intégration ne s’est pas faite sans heurts. Au fil des chicanes, des mesquineries, des fugues, la jeune a réussi à trouver parmi ces filles une famille. Dans la saison 2, elles sont toujours aussi soudées, mais l’âge les oblige à faire face à une nouvelle réalité.

►Disponible sur tv5unis.ca

Le pacte

Photo fournie par Eve B Lavoie

Dans la vie, Aïna, Arnaud et Théo ne seraient pas amis. Ils sont trop différents. Ils seraient même du genre à faire comme si les autres n’existaient pas. Mais un secret les unit. D’où l’importance d’un pacte pour ne pas perdre le statut qu’ils ont gagné (ou se sont donné). Ils cachent tous des peurs, des vulnérabilités, des inconforts. Mais grâce à ce pacte, ils se sentent un peu moins seuls, plus compris, solidaires, presque invincibles face à ce qui ne tourne pas rond, aux injustices ou qui pourrait leur tomber dessus.

►Lundi au jeudi 18 h 30 à Télé-Québec

Je voudrais qu’on m’efface

Photo fournie par Priscilla Piccoli

Karine, Mélissa et Eddy habitaient le même immeuble sur le bord du Métropolitain dans Saint-Michel. Un coin qui ne fait pas de cadeau. Issus de familles bancales, ils ont été évincés, fragilisés davantage. La mère d’Eddy vient d’un cercle vicieux de violence, le père de Karine peine à conserver ses emplois et Mélissa et ses frère et sœur ont dû être placés. Ils mènent leurs vies en parallèle, mais font face à des défis similaires, créant un peu d’empathie l’un pour l’autre. Dans la seconde saison qui débarquera sous peu, tous continuent à se croiser à l’école alors que le secondaire tire à sa fin et qu’un diplôme pourrait leur acheter un peu d’espoir.

►Disponible sur Tou.tv

Comme des têtes pas de poule

Photo fournie par Télé-Québec

Les Babin-Bibeau ont trois enfants: Victoria, Félix et Flavie. Victoria, c’est l’extravertie, la drama queen. Félix est plus réservé, curieux et à son affaire. Flavie est impulsive et justicière. Sans le vouloir, elle sème souvent le trouble. À eux s’ajoutent les copains d’école : Marie, la fille engagée, Zoé, qui aimerait être influenceuse, Lounis, le geek romantique, Manolo, le geek qui veut être cool, Cindy, l’ennemie de Victoria, Sigis, le maladroit et Pierre-Charles, le menteur et ennemi de Flavie. Bien que leur quotidien ressemble à celui de la plupart des jeunes, il n’est jamais banal et toujours plein d’humour.

►Disponible au telequebec.tv

La vie compliquée de Léa Olivier

Photo fournie par Club illico

D’abord héroïne d’une série de romans populaires, Léa Olivier a fait le saut au petit écran. Deux saisons sont actuellement disponibles. Dans la première, il est question de son déménagement, de la difficulté de laisser sa meilleure amie Marilou, son chum Thomas, d’accepter que Sarah lui tourne autour, d’intégrer une nouvelle gang, de tisser de nouveaux liens avec Éloi, de tolérer Maude et les Nunuches. La seconde saison se déroule pendant l’été où de nouveaux défis attendent les jeunes: premiers emplois, sorties, nouveaux amours.

►Disponible sur Club illico

Les bracelets rouges

Photo fournie par Groupe TVA

Les épreuves créent des liens. C’est le cas de Justin, Félix, Flavie, Lou, Kevin et maintenant Margot. Ces adolescents se sont rencontrés à l’hôpital de la Rive. Félix, éternel optimiste, est le leader de la gang. Un cancer le ronge et l’oblige à passer les belles années de sa jeunesse sur l’étage pédiatrique. C’est lui qui distribue les bracelets rouges, fameux bracelets de courage. Justin vit lui aussi avec un cancer. Une récidive le ramène entre les murs de l’institution. Flavie jongle avec un trouble alimentaire sévère, Lou avec des problèmes de santé mentale. Margot, la nouvelle venue a aussi vu un diagnostic de cancer s’abattre sur elle. Kevin, c’est le rigolo. Ses mauvais coups l’ont mené à purger sa peine à l’hôpital où il y amène un peu de soleil. La solidarité est au cœur de leur amitié. Tous unis dans l’adversité.

►Mardi 20 h à TVA

Nous

Photo fournie par Eric Myre

Camille, Alexis, Margaux, Anaïs et Thibault partagent la même date de fête. Le hasard a voulu qu’ils se retrouvent dans le même immeuble et qu’ils se lient rapidement d’une amitié solide. Le genre d’amitié dont on a besoin quand on entre dans la vie d’adulte avec ses doutes, ses désirs, ses joies, ses déceptions, ses colères. Ils ont la jeune vingtaine, une envie de s’affranchir, de s’accomplir. D’être heureux surtout. Camille est en quête de vérité, Alexis surmonte ses démons, Margaux tente de ne pas noyer son deuil, Anaïs de ne pas compenser pour l’absence de son père et Thibault a de grandes ambitions. On les suit dans leurs blessures, dans leurs amours. Face à leurs rêves.

►Mardi 21 h à TVA

Lou et Sophie

Photo fournie par Eve B Lavoie

Louise et Sophie sont deux meilleures amies. Autant elles sont différentes, autant elles sont inséparables. La fin du secondaire marque leur désir de liberté. Ensemble, elles ont conclu que la sabbatique était la seule solution pour vivre leur vie sans avoir à prendre toutes les décisions de la vie adulte qui les attend. C’est le temps d’en profiter. C’est aussi l’occasion d’emmagasiner des souvenirs. Les amies se connaissent depuis la petite enfance et savent que leur chemin devra se séparer.

►Disponible sur Tou.tv