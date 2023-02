Canadien: la saison d'Arber Xhekaj est terminée

MONTRÉAL | Juraj Slafkovsky et Cole Caufield ne porteront plus l’uniforme du Canadien cette saison. On peut maintenant ajouter un autre nom à cette liste: Arber Xhekaj.

Après la défaite de 5 à 2 contre les Sénateurs d’Ottawa, le Canadien a offert un rare bilan médical.

Arber Xhekaj subira la semaine prochaine, une opération à l’épaule droite qui mettra un terme à sa saison. L’opération sera réalisée à Denver par le médecin Dr. Peter J. Millett. — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) February 26, 2023

Le CH a dévoilé un secret assez mal gardé. Xhekaj souffre bel et bien d’une blessure à l’épaule droite. Le défenseur recrue subira une opération. Il rencontrera à Denver le Docteur Peter J. Millett, le même chirurgien qui a opéré Josh Anderson et Caufield.

Xhekaj s’était blessé à son épaule lors d’un combat contre le géant défenseur Vincent Desharnais le 12 février dernier.

Décrit comme un joueur blessé et évalué sur une base quotidienne depuis le 26 janvier, Joel Edmundson a reçu une bonne nouvelle. Le numéro 44 accompagnera ses coéquipiers pour le voyage en Californie et au Nevada. Il sera même sur la glace pour l’entraînement avec l’équipe, lundi, à San Jose.

Le CH n’a jamais confirmé sa blessure, mais Edmundson avait fort probablement encore des problèmes avec son dos, une blessure récurrente dans son cas.

Sans Dach et Armia

Kirby Dach et Joel Armia ne sauteront pas dans l’avion dimanche matin en route vers l’Ouest américain. Selon la version de l’équipe, Dach s’absentera pour une période indéterminée en raison d’une blessure au bas du corps.

Dans le cas d’Armia, il sera évalué sur une base quotidienne en raison d’une infection respiratoire.

S’il y a eu des bilans pour quatre joueurs, le CH a poursuivi son silence radio avec Sean Monahan. Et c’est la même histoire avec Brendan Gallagher. Le numéro 11 portait encore une botte protectrice à son pied droit.

Avec les retours probables de Kaiden Guhle et d’Edmundson, le CH a renvoyé le défenseur Corey Schueneman avec le Rocket de Laval.