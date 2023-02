TURCOTTE, Léonard



Le 22 février 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Léonard Turcotte, époux de feu Mme Madeleine Gemme. Il laisse dans le deuil son beau-frère Jacques Préfontaine, ses filleuls Martin Préfontaine et Maryse Turcotte, ses neveux et nièces, ses petits-neveux et petites-nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tél: (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 4 mars 2023 dès 14h. Une liturgie suivra à 17h au salon.La famille tient à remercier toute l'équipe du 3B du CHSLD Idola-Saint-Jean de Laval pour leur précieux dévouement envers M. Turcotte.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.