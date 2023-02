Catherine Villeneuve: «Céline a toujours fait partie de ma vie»

Catherine Villeneuve est « une grande fan » de Céline Dion. Aussi fan que les plus dévoués des admirateurs de la chanteuse, insiste-t-elle. Cet amour, elle le porte désormais sur scène avec Passion Céline, un spectacle bâti en hommage à la diva de Charlemagne.

« Je ne connais pas la vie sans Céline Dion ; elle a commencé sa carrière quand j’avais un an. Alors moi je l’ai toujours suivie, de près ou de loin. Elle a toujours fait partie de ma vie », résume Catherine Villeneuve.

Cette passion – « ou obsession », atteste-t-elle en riant – ne date pas d’hier. Toute petite, elle se souvient avoir égratigné les tympans de ses parents à écouter en boucle les chansons de Céline Dion. Les captations de ses concerts, elle les a fait jouer « à outrance » sur le téléviseur familial. C’est d’ailleurs en cherchant à émuler la voix de son idole qu’elle a non seulement appris l’anglais, mais moulé sa propre tessiture vocale.

Car Catherine Villeneuve l’avoue d’elle-même : elle cherche à reproduire le plus fidèlement possible le travail de Céline Dion lorsqu’elle monte sur scène avec son spectacle Passion Céline. Cette ressemblance avec son idole est donc aussi délibérée qu’assumée.

« Je sais très bien que je ne suis pas Céline Dion, et que je ne la remplacerai jamais. Mais je veux que les gens ressentent le même genre d’émotion que quand ils l’écoutent ou la voient en spectacle », résume-t-elle.

Vingtaine de succès

Pour ce faire, Catherine Villeneuve a réuni une vingtaine de succès incontournables de Céline Dion. De Destin à The Power of Love, en passant par Pour que tu m’aimes encore, I Surrender, J’irai où tu iras et autres My Heart Will Go On, c’est un survol exhaustif du vaste répertoire de la diva qu’elle promet de livrer, le week-end prochain, au Cabaret du Casino de Montréal.

« J’ai dû faire des choix déchirants ! » avance Catherine Villeneuve, un sourire dans la voix.

« Céline Dion a tellement de chansons extraordinaires. Mais je voulais faire la moitié du spectacle en français et l’autre en anglais. Et je voulais surtout que les gens reconnaissent aussitôt chaque chanson, qu’ils puissent chanter et danser avec moi dans la salle », termine-t-elle.

Le spectacle Passion Céline sera présenté au Casino de Montréal le 4 mars. Pour toutes les dates : passionceline.com