«Creed III»: Michael B. Jordan, pour l’amour du risque

Après avoir travaillé pour Ryan Coogler et Sylvester Stallone dans les deux précédents volets de la franchise Creed, Michael B. Jordan a décidé de prendre les rênes de ce troisième opus en plus d’en être une fois de plus la vedette. Entretien.

Michael B. Jordan a toutes les raisons d’être enthousiaste lors de la ronde d’entrevues pour promouvoir son Creed III, la franchise dérivée de «Rocky», initiée par Ryan Coogler (Panthère noire) en 2015, ayant déjà rapporté 387,77 millions $ au box-office mondial. Cette fois-ci, l’acteur qui a démarré sa carrière à l’âge de 12 ans dans un épisode de la série culte Les Soprano, est passé derrière la caméra pour la première fois.

«Avec Irwin Winkler [NDLR: le producteur des Creed, mais aussi du tout premier Rocky], nous avons discuté pendant un bon moment du fait que je réalise l’un des films», a indiqué Michael B. Jordan qui est également producteur, une autre première pour Creed.

PHOTO COURTOISIE Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc.

Michael B. Jordan a 36 ans... et déjà 24 ans de métier derrière lui. Au cinéma, on l’a vu dans près d’une vingtaine de longs métrages – dont Fruitvale Station, premier film de Ryan Coogler – et 23 séries télévisées, dont The Wire... et le feuilleton All My Children!

«Cela fait sept ans que nous travaillons ensemble avec Ryan, Irwin et Sylvester! En tant d’années, nous avons réussi à développer, non seulement une recette, mais aussi une équipe dont le travail permet de créer ces films», a-t-il expliqué.

«J’ai vraiment senti que c’était le bon moment pour passer derrière la caméra et de raconter une histoire que je connais bien. Cela faisait quelque temps que je rêvais de la direction que pouvait emprunter la famille Creed, du chemin que je pouvais emprunter avec la franchise... C’était véritablement le mariage parfait.»

Côté scénario – de Keenan Coogler et Zach Baylin, c’est la première fois que Sylvester Stallone n’y participe pas -, Adonis Creed (Michael B. Jordan) a trouvé son équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. Mais la sortie de prison de Damian Anderson (Jonathan Majors que l’on peut voir actuellement en Kang dans le nouveau Ant-Man), un ami d’enfance d’Adonis, vient bouleverser la tranquillité du champion de boxe.

«Avec les années, nous avons mis au point une technique de tournage efficace. Nous débutons par toutes les scènes de boxe. Nous nous en “débarrassons” tout de suite si je peux dire afin de ne pas avoir à nous inquiéter d’éventuelles blessures comme, par exemple, un nez cassé ou un œil au beurre noir qui retarderait le tournage», a-t-il précisé.

PHOTO COURTOISIE Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc.

Techno...

Côté caméra, la première décision que Michael B. Jordan a prise a été de tourner ce Creed III en format IMAX. Une décision réfléchie, lourde de conséquences techniques.

«Nous en sommes quand même au neuvième film de la série des Rocky, a répondu Michael B. Jordan. Nous avons déjà montré tellement de combats de boxe! Vous savez, il n’y a pas beaucoup de façons différentes de filmer un coup de poing! Il fallait donc trouver d’autres manières de montrer les combats afin d’élever le film à un autre niveau. Il fallait rendre les combats encore plus impressionnants, encore plus immersifs et encore plus réalistes. Le format IMAX était, pour moi, la meilleure manière d’y arriver.»

«L’intérêt du IMAX est autant visuel qu’auditif, c’est une technologie qui permet de donner aux spectateurs une expérience impossible autrement. Mais j’ai tenu à inclure des moments de silence. Adonis fait partie d’une famille de malentendants puisque son épouse, Bianca Taylor (Tessa Thompson), est malentendante, et que leur fille Amara est sourde. Je voulais donc explorer cette situation de manière créative.»

«Je voulais essayer de questionner le biais que nous avons en tant que personnes qui entendons. Comment pouvais-je faire créer une expérience cinématographique qui fasse prendre conscience au public de cet univers? C’est tout ce que je peux en dire... je ne veux rien divulgâcher.»

PHOTO COURTOISIE Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc.

«Le fait de réaliser Creed III m’a permis de me diriger moi-même, ce qui est une toute nouvelle expérience. J’en ai profité pour effectuer des ajustements subtils à ma performance afin de générer des réactions spécifiques chez les autres acteurs. C’est un nouvel outil de travail que j’ai découvert... et un gain de temps. Je n’étais pas obligé de crier “Coupez!”, je pouvais rester dans l’instant, conserver mon élan créatif tout en modifiant certaines choses dans ma mise en scène.»

Il a attendu d’être en confiance avant de réaliser son premier film, il a choisi de le produire avec des personnes qui font partie de sa famille professionnelle. À regarder sa filmographie, Michael B. Jordan semble mesuré. Mais pas dans tous les domaines... heureusement.

«J’aime les trucs cool et je veux que les images du film soient belles, je veux que le tout soit cinématographique. Je ne veux pas être prudent, je veux essayer des choses créatives, prendre des risques», a-t-il insisté en riant.

Creed III arrive dans les salles de cinéma de la province dès le 3 mars.

PHOTO COURTOISIE Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc.