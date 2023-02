DAVID née LAROCQUE

Réjeanne



À Repentigny, le 18 février 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée Madame Réjeanne Larocque, épouse de feu Monsieur Claude David.Elle laisse dans le deuil ses deux filles, Mireille (Maurice) et Carole (Robert); ses petits-enfants, Annie (Pascal), Rémi (Julie); ses arrière-petits-enfants, Mégane, Gabriel, Benjamin et Laurence; son frère Raymond, sa belle-soeur et grande amie Pierrette, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux amis.La famille vous accueillera le samedi 4 mars 2023 de 18h00 à 21h00 au :Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur serait apprécié en sa mémoire.