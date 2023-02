Délais judiciaires: Québec a du front de s'en laver ainsi les mains

Le calvaire que vivent les proches de Lionel Martineau, un homme de 92 ans décédé après avoir été poussé au sol par un voisin qui a depuis été accusé, et qui pourrait s’en tirer sans procès en raison des délais, est à pleurer.

Découragés, les proches de M. Martineau ont témoigné dans nos pages cette semaine. Ils ne savent plus à quel saint se vouer pour qu’une solution soit trouvée et que l’accusé subisse son procès. Ils ont notamment interpellé le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette.

D’un côté, Élizabeth Gosselin, attachée de presse du ministre, rappelle que l’horaire des audiences relève de l’indépendance judiciaire. De l’autre, elle impute ces délais aux changements de temps de cour des juges (une journée sur deux plutôt que deux sur trois), qui engendre des délais.

Plus d’une décennie

Il faut quand même avoir du front pour s’en laver ainsi les mains, comme si les problèmes de délais dans le système de justice dataient de cette refonte des horaires, survenue en septembre. L’administration de la justice relève pourtant du gouvernement du Québec.

Or, les problèmes des délais de justice sont connus depuis plus d’une décennie. Il a fallu agir lorsque la Cour suprême l’a reconnu dans l’arrêt Jordan, en 2016, mais aucune solution pérenne n’a encore été trouvée, et la CAQ n’a pas fait mieux.

Cuisant échec

Le gouvernement est allé jusqu’en cour pour tenter de faire suspendre cette décision de la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau. Il a perdu à la fin de 2022.

Rappelons aussi que le juge de la Cour supérieure, qui n’a pas été convaincu par les arguments du gouvernement, a parlé de délais systémiques beaucoup plus importants qui existent dans le système de justice. Les causes sont multiples et l’échec à y remédier est cuisant. En attendant, les cauchemars comme celui qui afflige la famille de Lionel Martineau risquent de se multiplier.