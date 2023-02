Semaine de relâche: des menus à réaliser en compagnie de vos enfants

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe, propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Ça y est, la semaine de relâche est à nos portes ! Qui dit relâche dit enfants à la maison et beaucoup de mouvement. Question de joindre l’utile à l’agréable, voici un dossier avec plein de trucs, d’outils coups de cœur et de recettes pour éveiller l’intérêt des enfants pour la cuisine tout en les impliquant... et en les occupant !

En plus de faire passer un bon moment, la cuisine stimule les sens des enfants ainsi que leur intérêt pour les aliments et élargit souvent leurs horizons (voir la composition et être impliqué dans la confection d’une recette peut les rassurer et les rendre un peu moins sélectifs avec le temps).

ACCESSOIRES

De manière générale, pour les ustensiles courants (tasses à mesurer, fouet, cuillère...) on opte pour ce qui est léger, pas trop cassant et que l’enfant peut bien tenir dans sa main. Mais il n’y a rien comme un environnement sécuritaire lorsque vient le moment de cuisiner avec les enfants, alors il est tout de même judicieux d’avoir quelques accessoires spécialement adaptés à l’enfant (âge, motricité, grandeur).

Couteaux

(différents niveaux)

Couteaux en bois

(18 mois+)

Ne coupent pas la peau. Parfaits pour les fruits et légumes tendres.

Couteaux en métal ou en plastique droits ou dentelés

(3 ans +)

Avec les dentelures ou le bout arrondi (ils coupent mieux les aliments, mais pas la peau !).

Photo tirée du site kuhnrikon.com

Couteaux de chef en métal avec bout arrondi

(6 ans +)

On privilégie ceux qui ont un endroit où poser l’index ou plusieurs doigts de la main qui tient le couteau pour éviter les coupures.



Photo tirée du site opinel.com

Protège-doigts

À partir du moment où le couteau est « coupant », on peut opter pour un protège-doigts. Il apprend aussi à l’enfant à placer ses doigts correctement et de façon sécuritaire lors de la coupe (c’est-à-dire jamais à plat). Certains de ces couteaux viennent d’emblée avec celui-ci.

Photo tirée du site opinel.com

Tablier

Ils ne sont pas essentiels, mais ils sont bien pratiques pour éviter les vêtements tachés (pour les parents qui veulent passer moins de temps à faire du lavage comme pour les enfants qui n’aiment pas salir leur chandail favori !).

Photo Adobe Stock

Tours d’apprentissage/tours d’observation

(18 mois – 6 ans)

Il existe autant de versions que de gammes de prix, mais le concept reste le même : il s’agit d’un marchepied permettant à l’enfant d’être à la bonne hauteur pour observer ou participer à une activité de manière sécuritaire (grâce à la barre ou au plateau dans le dos). La plateforme est habituellement réglable pour s’adapter à l’enfant même s’il grandit.

Photo tirée du site petitapprenti.ca

LIVRES

Voici un top 5 de livres pour cuisiner dans le plaisir avec vos enfants ! Ils sont tous disponibles en librairie, mais vous pouvez toujours vérifier à la bibliothèque de votre ville : ça ne coûte rien !

Le chef, c’est moi !

5 ingrédients 15 minutes (4 ans +)

Livre d’initiation à la cuisine, mais aussi pour y gagner en autonomie. Doté d’une charte de tâches à accomplir selon l’âge, il s’adresse directement à l’enfant et offre des recettes simples et attrayantes.

Je cuisine avec toi

Hélène Laurendeau et Catherine Desforges (5-6 ans)

Livre illustré écrit à la manière d’une histoire avec une approche pédagogique et amusante de la cuisine. Il s’adresse directement à l’enfant pour lui expliquer les étapes d’une recette, du début à la fin, afin de l’intéresser, de le rassurer et de le mettre à l’aise.

Mon premier livre de recettes

Ricardo Larrivée (7 ans +)

Ce livre se veut une petite bible de techniques, de trucs et astuces, de bases et de recettes pour apprendre à cuisiner avec des recettes simples, bien expliquées et éprouvées. Idéal pour accompagner son enfant dans son cheminement même si on n’est pas pro de la cuisine.

La boîte à lunch, Tome 2

Mélanie Magnan (7 ans +)

À la base pour les parents en quête d’idées pour garnir la boîte à lunch qui plairont aux enfants, le livre de la nutritionniste en pédiatrie attire l’œil des petits comme des grands avec des recettes colorées, nutritives et amusantes (et même thématiques) !

Explique-moi les aliments

Ricardo Larrivée (8 ans +)

Petit livre qui répond aux mille et une questions des enfants sur l’alimentation, des capsules informatives aux expériences de chimie simples et amusantes. Quelques recettes s’y trouvent, mais l’ouvrage se veut surtout ludique et éducatif.

Tâches à déléguer aux enfants

Cette liste est à titre indicatif, le développement de chaque enfant est évidemment différent pour chacun. Mais gardez en tête que de déléguer des tâches à leur portée et qu’ils peuvent réussir a un impact direct sur leur sentiment de réussite et sur leur envie de participer à l’activité.

D’ailleurs, le moment que l’on choisit pour cuisiner en famille est aussi important. Préparer une recette avec les enfants peut être salissant, long et nous sortir de notre zone de confort puisqu’il faut apprendre à déléguer... et à laisser aller un peu le côté perfectionniste. Pour un résultat optimal, on choisit une journée où la patience est au rendez-vous et, surtout, où tout le monde a envie de cuisiner !

4 ans et moins

Sortir certains ingrédients du garde-manger ou du frigo

Compter les ingrédients

Laver les fruits et les légumes

Peler certains fruits à pelure épaisse (bananes et agrumes)

Déchiqueter la laitue

Ajouter ou verser les ingrédients dans un bol

Mélanger les ingrédients

Couper des fruits et légumes à l’aide d’un couteau en bois ou à lame non coupante

Écraser des pommes de terre ou des bananes à l’aide d’un pilon ou d’une fourchette

Répartir les moules en papier ou en silicone dans les alvéoles d’un moule à muffins

Mettre les garnitures (pizzas, muffins, biscuits, sandwichs...)

4 à 6 ans

Casser des œufs

Fouetter un mélange

Presser un citron

Couper des aliments mous avec un couteau à bout rond

Tartiner avec un couteau à beurre ou une spatule

Graisser un plat de cuisson

Façonner des boulettes ou des galettes (attention avec la viande crue : il ne faut pas en manger et très bien se laver les mains par la suite)

Abaisser une pâte à tarte avec un rouleau à pâte

Aider avec le ramassage et le nettoyage de la cuisine

Mettre la table

6 à 8 ans

Mesurer les ingrédients d’une recette

Inventer une recette simple (smoothie, salade, pizza...)

Mélanger une salade avec de la vinaigrette

Râper du fromage et peler les ingrédients avec un économe

Utiliser un ouvre-boîte ou un mélangeur (sous supervision)

Utiliser de petits outils électriques (grille-pain, batteur électrique...) (sous supervision)

8 à 11 ans (et plus)

Utiliser un couteau coupant pour des fruits, des légumes, de la viande cuite, du tofu, du pain ou du fromage (à condition que l’aliment ne soit pas trop glissant et qu’il soit facile à tenir)

Préparer un accompagnement simple pour le repas (légume, grain...)

Réchauffer des aliments au micro-ondes

Utiliser la cuisinière (sous supervision)

Recettes

Le choix d’une recette est important avec les enfants. On vise une liste d’ingrédients à la fois simple et courte ainsi qu’un minimum d’étapes (qui peuvent aller en progressant selon l’âge et le niveau). Petit conseil : si on veut leur laisser le choix de la recette à cuisiner, il vaut mieux avoir fait une présélection. En voici quelques-unes qui peuvent être intéressantes à cuisiner avec vos enfants, triées par tranches d’âges.

6 ans et moins

6 à 8 ans

8 ans et plus

TARTINE P’TITE FACE DE SINGE

Trois fois par jour & vous, Zeste

Photo Zeste

NOTE

Amusez-vous et laissez aller votre imagination ! Utilisez ce que vous avez sous la main.

BANANES AU CHOCOLAT

Coup de pouce

Photo Tango Photographie

NOTE

Ici aussi, l’enfant pourrait décorer les bananes de ses garnitures favorites.

TREMPETTE POUR FRUITS

Recettes du Québec

Photo Adobe Stock

ACTIVITÉS À FAIRE AVEC LES PLUS JEUNES

▶ Pâte à modeler, Peinture au doigt comestible et autres (Coup de pouce)

BOL DE PÂTES À ASSEMBLER

Trois fois par jour & vous, Zeste

Photo Zeste

PIZZAS POCHETTES EN PITAS

Zeste

Photo Zeste

PÂTE À BISCUITS NEUTRE

Trois fois par jour & vous, Zeste

Photo Zeste

CÉRÉALES AUX CRÊPES

Trois fois par jour & vous, Zeste

Photo Zeste

TACOS BURGER

Trois fois par jour & vous, Zeste

Photo Zeste

POP-TARTS MAISON AUX CERISES

Coup de pouce

Photo Tango Photographie

IDÉES DE BARS GOURMANDS À FAIRE EN FAMILLE

Un style de repas est particulièrement gagnant auprès des enfants : le libre-service. Celui où chacun se sert sa portion et garnit son plat selon ce qui lui plaît le plus ou ses envies. Il existe autant d’idées que de familles, mais voici trois thématiques qui pourraient être amusantes à proposer à votre maisonnée.

Bar à grilled cheese (au choix)

Pain

Fromages

Garnitures (jambon, porc ou bœuf effiloché, poulet cuit, bacon, verdures, légumes, oignons marinés ou caramélisés, cornichons...)

Sauces (mayonnaise, relish, moutarde, sauce barbecue, ketchup...)

Bar à pizza (au choix, avant la cuisson)

Pain ou pâte de base (pâte à pizza, tortilla, pain naan...)

Sauces (sauce à pizza, sauce à spaghetti, sauce béchamel, pesto...)

Fromages

Garnitures (pepperoni, jambon, bacon, poulet cuit, bœuf haché cuit, légumes)

Bar à sundae (au choix)

Crèmes glacées

Sauces (chocolat, caramel, coulis de fruits, sirop d’érable...)

Garnitures (fruits, noix, bonbons et chocolats, cornets...)

▶ On peut décliner le modèle en une tonne de concepts : bar à crêpes, à gaufres, à omelettes, à chocolat chaud, à poutine, à nachos, à tacos, à sandwichs, à pâtes... laissez aller votre imagination !