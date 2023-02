ST-ANDRÉ, Ruben



Au CHSLD St-Eustache, le 17 février 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé Ruben St-André, époux de Justina Carochia.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Mario, Jasmin (Sophie Girard) et Alexandre (Stéphany Légaré), ses petites-filles Kathryn, Émy, Maéva et Alysé. Il laisse également dans le deuil ses frères, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le dimanche 5 mars 2023 de 12h à 17h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 17h.