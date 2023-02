Économie verte: prochain budget de la CAQ sera le vrai test

Lors de la campagne électorale et des discours qui ont suivi la victoire caquiste, François Legault a souvent parlé d’économie verte et du devoir que nous avons à l’égard de nos enfants.

Le budget du 21 mars sera le vrai test. Le ministre des Finances, Eric Girard, mettra-t-il de l’avant les mesures économiques qui s’imposent pour engager le Québec dans une vraie transition écologique, apte à protéger l’avenir de nos enfants ?

Pour cela, il faudra aller au-delà de l’électrification.

Passer de la parole aux actes

Par définition, « l’économie verte est une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale, tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources ».

Or, la crise climatique, la perte de biodiversité et la pollution nuisent gravement au bien-être de la population et à l’équité sociale. Elles constituent la plus grande menace à la santé globale et à notre survie selon la prestigieuse revue médicale The Lancet et de nombreux experts de différentes disciplines.

Appel à la lucidité

On sait que la dégradation environnementale va coûter cher. Très cher. En argent et en vies humaines. Beaucoup plus que si on agit maintenant en prévention et si on se met en mode adaptation.

Cela implique des changements fondamentaux dans la manière dont nos sociétés et nos économies sont organisées. En ce moment, l’économie dominante carbure à l’exploitation environnementale et sociale en externalisant les coûts environnementaux et sociaux. Elle encourage le gaspillage d’énergies et de ressources comme si elles étaient infinies.

Ce sont les gouvernements qui ont le pouvoir d’agir en changeant les règles du jeu économique pour faire en sorte que les choix les plus écologiques deviennent les choix les plus logiques parce qu’ils sont moins chers, plus pratiques et plus agréables.

Faire de l’argent en détruisant l’environnement ne doit plus être permis.

Écofiscalité

Au-delà de la réglementation, qui peut être mise en place en tout temps, lors d’un budget le gouvernement peut utiliser la carotte et le bâton. Il peut financer les bonnes pratiques et taxer les mauvaises. Le coût peut être nul, car les mauvaises pratiques financent les bonnes jusqu’à ce que les comportements des entreprises comme des individus aient changé. On applique ainsi le principe du pollueur-payeur.

Écoconditionnalité

Lorsqu’il est question d’octroyer des subventions, des crédits d’impôt ou de construire des routes et autres infrastructures pour des compagnies minières, forestières ou autre, le gouvernement devrait imposer des conditions environnementales rigoureuses pour les amener à réduire leurs empreintes écologiques. C’est ce que l’on appelle l’écoconditionnalité.

Mais pour que ce budget soit vraiment vert, il devra aussi financer généreusement le transport collectif, la préservation des milieux naturels, l’agriculture écologique, et l’économie circulaire.

S’il prend la protection de l’environnement au sérieux, le gouvernement Legault devra écouter les municipalités qui sont sur la ligne de front de la crise climatique, pour la prévenir autant que s’y adapter. Espérons que le Pacte vert leur sera accordé.