DROUIN, Soeur Marguerite, frdc



À La Maison d'Esther, le 16 février 2023, à l'âge de 99 ans, est décédée Soeur Marguerite Drouin des Filles Réparatrices du Divin-Coeur. Née à St-Odilon de Cranbourne, elle était la fille de Louis Drouin et de Marie Morin.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil sa belle-soeur Ghislaine Dubé, ses nièces Michèle Drouin et Venyse Lavictoire.Le 28 février 2023, parents et amis seront accueillis à 13h à la747, rue Esther-BlondinLachineoù les funérailles auront lieu à 13h30. Le port du masque est obligatoire.Les cendres seront mises en terre au Repos St-François d'Assise à une date ultérieure.