SAAD, Richard



De Ville Lorraine, le 12 février 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Richard Saad, conjoint de Mme Murielle Thérien.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants, Carole et Robert (Chantal), sa belle-fille Chantale (Alain), ses petits-enfants, Sébastien, Nicolas et Alexandra ainsi que les peitts-enfants de Murielle, Maxime, Mathieu et Samuel, ses frères, Jacky et Lucien, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 4 mars dès 10h en l'église de Sainte-Thérèse d'Avila, suivi des funérailles à 11h et de la mise en Columbarium au Complexe funéraire Goyer de Sainte-Thérèse.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fédération québécoise de l'Alzheimer.105 BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934