Fitzgibbon ne dit pas la vérité

Dopé après avoir été blanchi par la commissaire à l’éthique dans le cadre d’une des enquêtes à son sujet, le ministre Pierre Fitzgibbon a eu le culot d’affirmer qu’il n’avait jamais commis de manquement au code d’éthique de l’Assemblée nationale.

Trop réjoui par la décision de la commissaire dans le cas de l’aide apportée à l’entreprise Lumenpulse, le ministre de l’Économie a affirmé le plus sérieusement du monde, jeudi : « Y a eu zéro reproche, comme les autres rapports. »

Ce qui est strictement faux.

– D’abord en octobre 2020, il est blâmé après une enquête sur ses échanges avec son ami et lobbyiste Luc Laperrière, qui avait acheté ses actions de Move Protéine dont il devait se départir.

La commissaire lui reproche d’avoir permis ensuite à son ami de « communiquer directement avec [lui] afin d’organiser des rencontres professionnelles ». Elle ajoute que cela « nuit au maintien de la confiance de la population envers les membres de l’Assemblée nationale ». À l’époque d’ailleurs, François Legault, « en colère », reconnaît que le ministre a mal agi.

– En décembre 2020, la commissaire signale dans un nouveau rapport que le ministre « a omis de transmettre des informations qu’il possédait en lien avec des intérêts qu’il détenait et il a volontairement agi à l’encontre d’un avis explicite de la commissaire ». Elle lui reproche de toujours détenir des intérêts dans deux entreprises en lien avec le gouvernement. Elle conclut qu’il a aussi « commis un manquement à l’article 15 du Code » en communiquant avec Investissement Québec à propos d’une de ces entreprises.

– En juin 2021, Me Ariane Mignolet recommande sa suspension, puisqu’il se trouve toujours en contravention du code d’éthique en ne s’étant pas départi de ses intérêts dans les entreprises Immervision et White Star Capital. Il choisira de démissionner de ses fonctions de ministre, qu’il réintégrera quelques mois plus tard après avoir vendu ses parts.

Pour ce qui est des faits en cause dans la cinquième enquête de la commissaire, il faut rappeler les révélations du Journal du 24 octobre 2022.

Les apparences

Le ministère de l’Économie a acquis pour 24 M$ d’actions de l’entreprise LMPG. Pierre Fitzgibbon a donné son « autorisation » pour le versement de l’argent, a confirmé le MEI.

Au moment de la transaction, l’un des actionnaires et membres du conseil d’administration de LMPG, Michel Ringuet, agissait comme mandataire de la fiducie sans droit de regard du ministre.

La commissaire conclut que le « rôle du mandataire n’a pas influencé l’analyse du dossier » et elle qualifie de « rigoureux » le processus ayant mené à l’autorisation de la participation financière.

Pourtant, la professeure de comptabilité de l’UQAM, Saidatou Dicko, avait parlé d’une « question directe de conflit d’intérêts » lorsque Le Journal lui a soumis les faits.

« Il y a un problème de perception », disait aussi Ivan Tchotourian, professeur de droit à l’Université Laval et spécialiste en gouvernance.

Faux

Le ministre, bombé d’arrogance, a soutenu hier que la commissaire a déclenché une enquête parce qu’elle « doit répondre au Journal de Montréal ».

C’est non seulement un grave manque de respect envers l’institution que représente le Commissaire à l’éthique du Québec, et son indépendance, mais ça aussi, c’est strictement faux.

Lorsqu’un député soumet une plainte, la commissaire fait d’abord l’analyse.

« Si la commissaire considère que la demande ne fait pas état de motifs raisonnables d’ouvrir une enquête, elle peut la refuser », précise dans une réponse écrite la secrétaire générale du Commissaire, Catherine Durepos.

Pierre Fitzgibbon, qui s’est gargarisé sur Twitter en qualifiant à nouveau Le Journal de « tabloïd bas de gamme », a soutenu que le média, tout comme les partis d’opposition, « ont intérêt à mieux comprendre c’est quoi un conflit d’intérêts ».

Il devrait, lui, mieux comprendre ce qu’est une apparence de conflit d’intérêts, et le respect de la vérité.