Hockey: un gardien inscrit un but!

Le gardien des Bruins de Boston Linus Ullmark a réussi tout un fait d’armes, samedi, en marquant son premier filet en carrière dans une victoire de 3 à 1 des Bruins de Boston face aux Canucks à Vancouver.

Le portier suédois, pressenti comme un candidat au trophée Vézina, a ajouté à sa feuille de route en marquant dans un filet désert. Il a du même coup scellé l’issue de la rencontre.

Il s’agit du premier but inscrit par un gardien dans la Ligue nationale de hockey depuis celui de Pekka Rinne, le 9 janvier 2020.

Cette réussite est un nouveau fait marquant dans l’incroyable saison des Bruins, qui ont savouré par le fait même un sixième gain consécutif.

Dans ce duel en apparence inégal, les visiteurs ont été muselés lors des 17 premières minutes de jeu. Le défenseur Hampus Lindholm a mis fin au suspense en touchant la cible en avantage numérique.

Seulement 2 min 17 s. plus tard, Brad Marchand, qui d’autre, a doublé l’avance bostonnaise.

Par ailleurs, le Néo-Écossais s’est retrouvé au cœur d’une séquence fort cocasse en fin de deuxième période. Manœuvrant avec le disque en territoire ennemi, il a été mis en échec accidentellement par... l’officiel Wes McCauley.

Brock Boeser a été le seul joueur à tromper la vigilance d’Ullmark, auteur de 26 parades, dans la rencontre. Il a sauté sur une rondelle libre au troisième vingt pour réduire l’écart de moitié.

Les Ducks sauvés par Gibson

Au PNC Arena, le gardien John Gibson a repoussé 51 rondelles dans une victoire de 3 à 2 des Ducks d’Anaheim aux dépens des Hurricanes de la Caroline.

Ce faisant, l'Américain est devenu seulement le deuxième portier depuis 1956 à arrêter plus de 50 tirs lors de trois matchs dans le même mois. Dans une cause perdante, il avait respectivement repoussé 51 et 53 tentatives face aux Panthers de la Floride et aux Penguins de Pittsburgh.

Malgré leurs quatre situations d’attaque massive, les puissants «Canes» ont été limités à deux buts dans le duel du jour.

Jesperi Kotkaniemi a marqué l’un d’eux. L'ex-centre du Tricolore a amassé neuf points à ses 11 derniers matchs.

Jesper Fast a aussi percé l’armure de Gibson.

John Klingberg, Jakob Silfverberg et Troy Terry ont quant à eux démystifié Frederik Andersen. Le gardien danois a bien moins paru que son vis-à-vis, cédant trois fois en 15 tentatives