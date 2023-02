Il devient le plus jeune professeur noir à Cambridge

Un sociologiste de renom qui ne savait ni lire ni écrire jusqu'à l’âge de 18 ans est sur le point de devenir le plus jeune professeur noir à l’Université de Cambridge, en Angleterre.

Jason Arday, 37 ans, a reçu à l’âge de 3 ans les diagnostics de retard de développement et de trouble du spectre autistique. Il n’a commencé à parler qu’à l’âge de 11 ans, d’après «The Guardian».

Le mois prochain, M. Arday deviendra professeur de sociologie de l’éducation, et espère que son histoire inspirera d’autres personnes issues, tout comme lui, de milieux sous-représentés dans l’éducation supérieure.

«Mon travail se concentre d’abord sur comment on peut ouvrir des portes à plus de personnes issues de milieux défavorisés et réellement démocratiser l’éducation supérieure», a-t-il expliqué.

«J’espère qu’être dans un endroit comme Cambridge me servira de levier pour diriger ce programme à l’échelle nationale et mondiale», a-t-il ajouté.

Arday est né et a grandi à Clapham. Il a trois frères et sœurs. Jusqu’à l’âge de 11 ans, il communiquait en langue des signes. Les spécialistes ont répété à sa famille qu’il aurait besoin de soutien toute sa vie, à tort.

Le message qu’il veut faire passer est que «tout est possible». «Je savais que je n’avais pas nécessairement beaucoup de talent, mais je savais à quel point je le voulais et à quel point je voulais travailler fort», a ajouté le futur professeur, qui prendra son poste en mars.