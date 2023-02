Je me calmerai

Préparez-vous pour une semaine stratégique. C’est dans la nuit de mardi à mercredi que l’on passera de février à mars. On terminera le mois le plus court qui paraît le plus long et on embarquera dans le fameux mois de mars, celui qui déroule le tapis au printemps. Ce sera le 20 cette année et on le mérite.

Comme on le sait tous, les bonnes nouvelles ne viennent jamais seules. Aussi le 12 mars, dans deux petites semaines, on se replace à l’heure avancée. Finie la noirceur à 4 heures et, en même temps, dans nos pages, graduellement vous verrez apparaître les publicités de golf, de piscines, de BBQ et de lignes à pêche. Aussi, l’inévitable fièvre du char neuf.

Tapez-vous dans le dos, vous avez encore réussi à traverser un hiver québécois. On n’est pas fait en mousse de caleçon et quand arrivera la fête de la Reine qui est aussi la fête de Dollard, tout en étant la fête des Patriotes, on se dira qu’on est à un mois de la fête de la Saint-Jean aussi la fête des Québécois et la fête des Canadiens français.

Avec autant de noms, on est certain de ne pas les manquer.

ON Y ARRIVE

Mais oui, j’ai passé par-dessus la fête de la Saint-Patrick, de Pâques, des Mères, des Pères et le retour des Snowbirds, mais j’ai trop hâte. Je suis prêt à aller déneiger le chemin Roxham s’il le faut. S’il fallait, en plus, que la Chine finisse par trouver une façon de régler la guerre maudite de Poutine, je jure que je mange du pâté chinois et des egg rolls tous les jours pendant un an et avec du riz et des baguettes.

OK, je me calme.

