Le Journal au Pays-Bas: accueilli avec chaleur

HEERENVEEN | Une bouteille lancée à la mer au printemps 2019 s’est transformée en une superbe histoire d’amitié qui ne cesse de grandir entre une famille québécoise et une famille néerlandaise.

Parce que Patinage de vitesse Canada (PVC) n’assumait pas les dépenses de ses athlètes au championnat mondial sprint présenté à Heerenveen comme c’était la coutume pour les compétitions se déroulant après le mondial par distances, Laurent Dubreuil a écrit sur ses réseaux sociaux qu’il était à la recherche d’un toit.

Il avait procédé de cette façon en 2017 à Stavanger en Norvège à l’occasion de la Coupe du monde finale.

Sa première expérience avait été positive et il a décidé de tenter sa chance à nouveau pour le championnat mondial sprint.

Dans un pays où le patinage de vitesse longue piste est le sport national d’hiver, Dubreuil n’a pas tardé à recevoir des dizaines de réponses de bons samaritains qui étaient prêts à lui ouvrir les portes de leur domicile.

« J’ai reçu 40 réponses en une demi-journée, a-t-il raconté. Pour faire mon choix, j’avais quelques critères. Je suis asthmatique et je ne peux pas vivre dans une maison avec des chiens ou des chats, et je voulais habiter à deux ou trois kilomètres pas plus loin de l’Anneau pour m’y rendre à vélo. »

Connexion instantanée

La chimie a opéré dès la première rencontre avec la famille Bijlsma.

« Nous sommes devenus amis de façon instantanée. J’avais ma propre chambre puisque trois de leurs quatre filles avaient quitté la maison, ce qui libérait de l’espace et ils ne m’ont rien chargé. C’est justement l’une de leurs filles qui avait partagé mon message avec ses parents pour sonder leur intérêt. Ce fut un hasard. »

« Je n’étais pas à la cenne près et j’aurais pu payer, d’ajouter le Lévisien, mais ça m’a permis de vivre vraiment une belle expérience et de développer une belle histoire. »

Effluves de 2015

En guise de remerciements, Dubreuil a amené du sirop d’érable et trouvé des billets pour les courses pour ses hôtes.

Amateurs de patinage de vitesse comme une grande majorité des 17 millions d’habitants des Pays-Bas, Auk et Willemien Bijlsma étaient présents en 2015 au Thialf pour la première médaille de Dubreuil au championnat mondial par distances.

« Ils me connaissaient de nom, mais sans plus. Ils se souvenaient que j’avais gagné une médaille. Ils sont fans de patin, mais leurs filles qui sont de mon âge n’ont pas patiné. Ils pourraient être mes parents. »

Amitié grandissante

Les liens n’ont fait que se renforcer au fil des ans. Dubreuil passe du temps avec les Bijlsma chaque fois qu’il s’arrête un moment à Heerenveen.

Lors de la finale de la Coupe du monde de 2020, le couple néerlandais a accueilli Andréanne, l’épouse de Laurent, et sa fille Rose, âgée de moins d’un an.

« Andréanne connaît trois de leurs quatre filles qui assistent aux courses et les parents envoient un cadeau par la poste à Rose à Noël. En 2020, mes parents étaient aussi présents au mondial et ils nous avaient tous reçus.

« Un soir, ils ont des billets de saison et ils étaient tous allés en vélo au match de soccer de première division contre Ajax et j’étais resté à la maison avec Rose en prévision de ma course du lendemain. Andréanne et Rose ont hâte de les voir et on se parle plusieurs fois par année par Skype. »

Encore cette année, l’épouse de Dubreuil qui était enceinte au moment de sa première visite en 2019, sa fille et le petit nouveau Nathan logeront chez les Bijlsma pendant le championnat.

Des appréhensions vite dissipées

Photo fournie par Willemien et Auke Bijlsma

Si la réflexion sur l’accueil ou non de Laurent Dubreuil n’a duré que 20 secondes, Auke et Willemien Bijlsma avaient certaines appréhensions concernant les demandes potentielles d’un patineur de haut niveau, étant donné que les Néerlandais sont traités aux petits oignons.

Au cours d’une généreuse entrevue qui s’est déroulée à l’hôtel de l’équipe canadienne – le même qui a accueilli les patineurs en 2021 lors du mondial disputé dans la bulle de Heerenveen –, les Bijlsma nous ont fait part de leurs premières réflexions après avoir accepté d’accueillir le patineur lévisien.

« Certains patineurs néerlandais utilisent un matelas spécial quand ils sont en voyage et misent sur leur propre cuisinier, mentionne Willemien, d’entrée de jeu. J’ai demandé à Laurent ce dont il avait besoin. Un vélo et une chambre, m’a-t-il répondu. »

« J’étais moi aussi nerveux, renchérit le paternel. Qu’est-ce qu’il doit manger et qu’est-ce qu’il doit éviter de manger ? On se disait, s’il connaît du succès, la nourriture aura un impact, et la même chose si les résultats étaient moins bons. Laurent n’est vraiment pas compliqué. »

Amateur de sport qui suivait le patinage de vitesse sur longue piste, Auke ne pouvait pas croire qu’un patineur de haut niveau devait se dénicher un toit le temps des compétitions.

« Avec l’équipe néerlandaise, tout est prévu et tu ne t’occupes de rien, alors que les Canadiens devaient se trouver un endroit pour coucher. Ça me faisait un grand plaisir d’offrir à Laurent un endroit confortable où demeurer. On voulait simplement aider. »

Cette histoire avait eu des échos dans les médias néerlandais, qui étaient aussi incrédules devant la situation que vivaient les Canadiens.

Les journaux et la télévision d’État (NOS) s’étaient emparés de l’histoire.

« Les médias nous avaient contactés et ne croyaient pas qu’un patineur du niveau de Laurent devait s’occuper de se trouver un logement et réussir malgré tout à performer, a souligné Willemien. C’est incroyable ce que Laurent a accompli par lui-même dans un pays où le patinage de vitesse n’a pas du tout la même tradition qu’ici. »

Grand moment de fierté

Cette année, puisque toutes les Coupes du monde se sont déroulées avant les mondiaux et qu’il n’y a pas de mondial en sprint, toutes les dépenses des athlètes ont été assumées par PVC.

La consécration de Dubreuil, qui a scellé son premier titre au classement cumulatif de la Coupe du monde sur 500 m à Heerenveen l’an dernier, a rempli les Bijlsma de fierté.

« C’était incroyable et j’étais tellement fier, a exprimé Auke. C’est incroyable de le voir progresser au fil des ans. J’étais fier la première fois en 2019, mais encore plus fier l’an dernier. Et si les résultats n’étaient pas à son goût, je serais fier aussi. »

Encore cette année, les parents et leurs quatre filles seront présents et afficheront fièrement les couleurs du Canada dans une mer orange.

« Les Néerlandais appuient leurs patineurs, mais ils respectent aussi les patineurs étrangers qui performent à un haut niveau. »

Peur de l’avion

Le couple néerlandais aimerait beaucoup découvrir les plaisirs de l’hiver québécois en visitant la famille Dubreuil, mais un écueil se dresse devant le père.

« Je veux aller au Québec, mais j’ai peur de prendre l’avion, a raconté le paternel de la famille Bijlsma. Ça me prendrait une pilule pour dormir. J’aimerais beaucoup y aller l’hiver parce que nous n’en avons plus ici avec le réchauffement climatique. »

Des similitudes entre le Québec et la Frise

Cette expérience humaine aurait pu prendre fin après le retour au Canada de Laurent Dubreuil en 2019, mais, au contraire, elle s’est développée au fil des ans.

Parce que le Thialf est la mecque du patinage sur longue piste sur la planète, Heerenveen accueille chaque année un événement majeur et parfois deux.

« Dans ce genre d’expérience, tu te vois une fois et c’est parfois terminé, convient le paternel de la famille Bijlsma, mais Laurent sait qu’il est toujours le bienvenu. »

« On a une bonne connexion pendant l’année et on adore Andréanne, ajoute Auke. C’était spécial, la première fois qu’elle est venue, puisqu’elle était enceinte. »

Réalité semblable

Aux yeux de Willemien, un autre élément unit les deux familles.

« Il y a plusieurs similitudes entre le Québec et la Frise, souligne-t-elle. Dans les deux cas, on partage une langue et une culture différente des pays dans lesquels nous habitons. Dans les deux cas, nous avons notre propre identité et nos traditions, et ça ajoute un élément supplémentaire à notre connexion. »

La Frise est la plus grande des 12 provinces néerlandaises, avec près de 6000 km carrés, et possède sa propre langue.

On compte près de 700 000 habitants et la ville principale est Leeuwarden.

Au cours de notre entretien, l’entraîneur Remmelt Eldering s’est arrêté à notre table pour saluer Dubreuil et a échangé quelques mots en frise avec Auke et Willemien.

Natif de la Frise, Eldering s’est joint à Patinage de vitesse Canada en 2008, est retourné dans son pays d’origine en 2015, avant de revenir à l’Ovale de Calgary en 2019, où il veille sur le programme féminin.

Tuque aux couleurs de la Frise

Apprécié des Néerlandais, Dubreuil le leur rend bien en portant toujours sa tuque aux couleurs de la Frise avant ses courses.

« Je l’avais portée la première fois en 2012 à mon premier championnat mondial, mais je patinais dans le groupe B et personne ne l’avait remarquée. Porter cette tuque me rend heureux, enlève le stress et permet de vivre l’ambiance de malade qui règne dans le Thialf. Ça me donne de l’énergie et la foule est contente. Je n’ai que de beaux souvenirs de mes courses ici. »

Ses premiers souvenirs de Heerenveen remontent à l’adolescence, quand ses parents Robert Dubreuil et Ariane Loignon – qui ont tous les deux participé aux Jeux olympiques en patinage de vitesse – partageaient certains des bons moments vécus au cours de leur carrière avec leur progéniture.

« On mangeait tard à la maison avec quatre ou cinq services et mes parents racontaient leurs histoires de patin, se remémore Dubreuil. Ces histoires m’ont fait rêver, font partie de mes beaux souvenirs d’adolescence et m’ont donné le goût de faire carrière. »