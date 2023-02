Leur rêve d’entreprise se réalise en région

Des entrepreneurs tenaces venus d’ailleurs, comme Claudia Romero, à Gaspé, ou Bastien Theron, à Shawinigan, viennent en renfort dans nos régions pour reprendre ou lancer des entreprises.

« Les personnes immigrantes sont deux fois plus nombreuses que les natifs à avoir l’intention de créer ou de reprendre une entreprise (28 % contre 14,7 %) et à réaliser des démarches en ce sens (14,3 % contre 7,2 %) », selon une étude menée par Luis Cisneros, professeur titulaire à HEC Montréal.

À la grandeur du Québec, ces immigrants déménagent leurs pénates dans l’espoir d’accomplir leur rêve de devenir entrepreneur chez nous.

Une terre promise

Photo fournie par Bastien Theron

« Ce que je fais aujourd’hui, je n’aurais jamais pu le faire si j’étais resté en France », confie Bastien Theron, directeur général et fondateur de Theron, qui fabrique des véhicules hors route légers électriques.

Arrivé ici à l’âge d’à peine 16 ans de la région de Cannes, il avait besoin de changer d’air pour pouvoir se lancer en affaires en toute liberté.

« Ma cousine est ingénieure sécurité dans les centrales nucléaires. Ça a l’air d’être super haute technologie comme emploi, mais elle fait 46 000 dollars par année », illustre Bastien Theron pour montrer à quel point le Québec offre mieux.

Selon lui, l’Amérique du Nord a encore l’aura de terre promise.

À 825 kilomètres de là, à Gaspé, Claudia Romero, débarquée ici à 26 ans du Pérou avec son conjoint équatorien Ricardo Granja, vit aussi un rêve éveillé.

Après avoir côtoyé durant de nombreuses années le propriétaire du mythique Marché des Saveurs Gaspésiennes, elle l’a acheté pour s’enraciner ici.

« On voulait bâtir une entreprise. On voulait avoir un projet en aquaculture, mais on trouvait cela difficile. Ça s’élevait à plus de quatre millions de dollars », explique l’ingénieure, qui possède une formation dans le domaine.

« On a contacté notre créancier, et on a pris la relève de l’entreprise que j’adorais depuis que l’on habitait le coin », ajoute la femme comblée qui habite la péninsule avec ses enfants, Marycielo et Ricardo.

Quand on lui demande si elle a un conseil à donner aux personnes qui veulent lancer ou reprendre une entreprise, elle répond qu’il ne faut pas lâcher.

« C’est merveilleux de pouvoir l’accomplir. Il faut s’encourager en famille », souffle-t-elle.

De l’oxygène pour les localités

Pour Delfino Campanile, directeur général de l’organisme PROMIS, les régions ont cruellement besoin de gens pour faire rouler au plus vite l’économie locale.

« Ils viennent ici avec leurs talents, leurs désirs, leurs volontés et leur créativité », résume le responsable d’Emplois en région, en partenariat avec la Fédération des chambres de commerce du Québec.

« Développer un projet d’entreprise dans une région, il n’y a rien qui ne garantit plus la durabilité de la chose. Cela mène même à un attachement multigénérationnel », poursuit-il.

Luis Cisneros, professeur à HEC Montréal

Dans son rapport du 2e Forum sur la régionalisation de l’immigration au Québec obtenu par Le Journal, on plaide pour faciliter la création ou la reprise d’entreprises par des personnes immigrantes.

On suggère notamment d’explorer l’organisation de missions de repreneuriat à l’étranger, des pistes qui vont dans le même sens qu’une étude de la Base entrepreneuriale à HEC Montréal.

« Les entrepreneurs immigrants représentent une réserve puissante, mais sous-utilisée, pour le développement économique », soulignait-on déjà il y a deux ans.

D’après une étude de HEC Montréal, les personnes immigrantes s’intéressent notamment au commerce de détail (19,5 %), à l’hébergement et les services de restauration (11,3 %) et les soins de santé et de l’assistance sociale (9,8 %).