L’investisseur futé: petit palmarès des meilleurs (et des pires) sites de courtage

Dans cette chronique publiée toutes les deux semaines, nous vous donnons des idées concrètes pour placer votre argent en Bourse.

Quand on gère soi-même son CELI ou son REER, la convivialité et la puissance du site de courtage où l’on effectue ses transactions sont... très importantes ! Quelles sont les meilleures (et les pires) plateformes au Canada ?

Le chroniqueur financier Rob Carrick du Globe and Mail a récemment publié la 24e édition de son classement des sites de courtage. Voici les plus populaires au Québec – du pire au meilleur.

N’oubliez pas que la plupart des courtiers facturent des frais pouvant atteindre 100 $ par année si vous ne détenez pas une somme minimale dans votre compte (de 10 000 $ à 25 000 $).

RBC Placements en direct

Note : C+

Ce site n’offre pas la meilleure expérience client en combinant des sections qui ont récemment fait l’objet d’une refonte à d’autres qui datent de plusieurs années.

Coût des transactions : 9,95 $

À souligner : ne permet pas l’achat de fonds à intérêts élevés (tout comme BMO et TD).

Desjardins Courtage en ligne

Note : C+

Récemment rafraîchi, ce site offre gratuitement les notes de recherche de Desjardins et de Morningstar.

Coût des transactions : 0 $

À souligner : la faible note accordée par Rob Carrick à Desjardins étonne, sachant que ce courtier a terminé en troisième place du sondage 2022 sur la satisfaction des clients de la firme JD Power.

Banque Nationale Courtage Direct

Note : B

Complètement refait en 2021, ce site n’est pas le plus complet, mais il est très facile à utiliser.

Coût des transactions : 0 $

À souligner : pas (encore) d’application mobile Android.

Pro-Investisseurs CIBC

Note : B

Bien conçu, le site de la CIBC offre gratuitement les notes de recherche de CIBC, Refinitv et Morningstar sur des centaines de titres.

Coût des transactions : 6,95 $

À souligner : relevés papier gratuits.

Wealthsimple

Note : B

Reconnus pour leur convivialité, l’application mobile et le site web de ce courtier offrent toutefois peu d’outils d’analyse et de recherche.

Coût des transactions : 0 $

À souligner : il en coûte 10 $ par mois pour ouvrir un compte en dollars US.

Scotia iTRADE

Note : B

Ce site commence à dater sérieusement, mais heureusement, l’application mobile a été récemment remodelée.

Coût des transactions : 9,99 $

À souligner : permet l’achat et la vente de plus de 100 FNB sans frais.

Questrade

Note : B+

Ce site, l’un des plus populaires au Canada, offre plusieurs outils pour bien suivre son portefeuille.

Coût des transactions : de 4,95 à 9,95 $

À souligner : application mobile très bien conçue.

BMO Ligne d’action

Note : B+

Rafraîchi il y a quelques années, le site s’ouvre sur un tableau de bord qui présente des graphiques de rendement et le statut des ordres en cours.

Coût des transactions : 9,95 $

À souligner : aucun frais pour acheter et vendre près de 100 FNB.

Qtrade

Note : A

Ce courtier se classe régulièrement parmi les meilleurs et améliore constamment son site.

Coût des transactions : 8,75 $

À souligner : un outil scrute les titres détenus pour en faire ressortir les rendements, les frais et les risques de perte.

Placements directs TD

Note : A

Ayant fait l’objet d’une refonte il y a deux ans, le site de courtage de TD reste à la fine pointe en proposant plusieurs outils pour analyser les rendements et la diversification d’un portefeuille.

Coût des transactions : 9,99 $

À souligner : offre 50 transactions gratuites par année sur son application mobile.

Vous avez des sujets à me suggérer ? Écrivez-moi : sylvain.larocque@quebecormedia.com