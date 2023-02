Objectif photo: Procida, la secrète

L’Italie figure parmi les destinations les plus exposées au tourisme en Europe. Certains lieux, dont Venise ou encore la côte d’Amalfi, se retrouvent sur la liste noire des endroits à éviter en 2023. Sur le terrain, cela se traduit par des hôtes à cran et des prix parfois exubérants. Il n’en demeure pas moins que l’Italie est une destination iconique difficile à ignorer. De passage à Naples, je me suis mis au défi de trouver des circuits un peu moins visités qui me feraient oublier les classiques comme «l’Amalfi...»

Un coup d’œil sur la carte et Procida attire mon attention. Cette très petite île et son village coloré de pêcheurs offrent une expérience qui a préservé toute son authenticité. En débarquant du traversier, je loue un vélo électrique pour deux jours afin d’explorer l’île de 4,1 km2. J’y croise des pêcheurs travaillant sur leur bateau et autre gréement. Après le tourbillon de Naples, des gens vivant leur vie à un rythme insulaire démontrent un contraste agréable. L’ambiance est bonne et les gens rencontrés sont très gentils.

Pour le premier coucher de soleil, j’utilise le reste des piles sur l’assistance du vélo pour «grimper» à la terrasse du Palazzo d’Avalos. Perchée sur un promontoire, cette fortification construite en 1500 offre une vue à couper le souffle. La perspective sur le cœur de Procida est sublimée par la lumière dorée.

Appareil : Canon EOS R6 MKII

Objectif : 35 mm

Exposition : 1/80s à F/11

ISO : 250