On est en train d'abandonner une partie du Montréal francophone et c'est inquiétant

Ça ne vous inquiète pas, vous ?

Ce qui était autrefois le « centre-ville francophone de Montréal » – je parle du quartier construit autour de la rue Saint-Denis et de la station Berri-UQAM – est devenu un quartier malmené, oublié, nostalgique d’une gloire passée.

La fermeture, coup sur coup, d’institutions symboliques comme le magasin centenaire Archambault, avec son enseigne légendaire, le bar Le Saint-Sulpice, ainsi que la désolation entourant le Village et la place Émilie-Gamelin frappe l’imaginaire.

C’est plus profond qu’un simple quartier à l’abandon.

Ce quartier a longtemps été l’emblème de quelque chose d’assez romantique, que nous pourrions appeler le cœur culturel et social du Montréal francophone. Ça vibrait culturellement, ça étudiait à l’UQAM, ça fêtait tard le soir.

C’était là où Montréal se passait jusqu’à ce que ça devienne un champ de ruines urbain.

N’avez-vous pas vous aussi été initiés à la vie montréalaise par ce quartier, notamment par le mythique bar Le Saint-Sulpice ? Vous aussi, des souvenirs remontent ?

Ce quartier est devenu difficilement fréquentable. Le dynamisme a disparu pour faire place à la désolation. Triste sort.

Pourquoi ?

Certains blâment l’insécurité qui y règne. Ils pointent les populations marginalisées : les sans-abri, les toxicomanes, la détresse. C’est s’en prendre injustement aux conséquences et non aux causes. Quand l’itinérance arrive, c’est parce que nos politiques sociales ont échoué. Pas l’inverse.

Il faut certainement pointer la responsabilité des grands joueurs immobiliers – des spéculateurs qui laissent traîner un peu partout de véritables cadavres urbains, barricades et locaux vides compris.

La mécanique est rodée : on spécule, on laisse les bâtiments se dégrader, on démolit, on vend le terrain. Exit la vitalité d’un quartier. Du capitalisme sans âme ni loi.

C’est tout ça, mais ce n’est pas juste ça. Plus profond, je disais.

Je pose la question : ces fermetures à la ronde et la décrépitude du quartier, n’est-ce pas aussi le symbole d’un Montréal français qui s’évapore tranquillement ? N’est-ce pas un symptôme d’un Montréal francophone moins dynamique ?

Et surtout de notre indolence collective d’aller au-delà des grands discours lyriques pour défendre le français sur le plancher des vaches ?

UQAM

Parlons aussi de l’UQAM, au cœur de ce quartier.

Cette université porte l’idéal fantastique qu’est la démocratisation de l’éducation. On ne dira jamais assez l’importance de cette seule université francophone au centre-ville pour Montréal et le Québec.

Aujourd’hui, l’Université Concordia dépasse l’UQAM en matière d’inscriptions – sans que ça formalise grand monde.

Il y a assurément un lien avec la désolation du quartier. Comment voulez-vous attirer de jeunes étudiants dans un tel milieu de vie ?

D’ailleurs, où sont les représentants de l’UQAM pour monter aux barricades ? Pour dire que « c’est assez, on a besoin d’oxygène » ?

Pas de son, pas d’image de leur part.

Vous ne voyez pas le cercle vicieux à l’œuvre ?

Moins d’étudiants sont attirés vers l’UQAM, donc moins de financement, donc moins attirant, donc moins d’étudiants, donc moins de financement, donc moins attirant... Plein de facteurs peuvent expliquer la décrépitude du quartier Berri-UQAM.

Mais il ne faudra pas oublier une chose : ces institutions culturelles et sociales qui ferment, les petits commerçants sur leur départ, les bâtiments laissés à l’abandon, l’UQAM moins attrayante sont aussi le fait d’un Montréal francophone qui s’évanouit peu à peu.

C’est peut-être moins romantique à défendre, mais c’est d’autant plus important pour l’avenir du français à Montréal.