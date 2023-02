On ne sait jamais, mais...

Ils sont de très hauts salariés, mais ils n’ont pas tant à offrir. Les joueurs du Canadien qui pourraient lever les feutres d’ici vendredi prochain ne sont pas des bijoux et pas si nombreux. Même Josh Anderson avec ses 6’ 3’’, 225 livres semble attrayant, mais il y a des vices cachés qui désenchantent surtout quand on les place à côté d’un salaire de plus de 6 millions par année. Il a les qualités et le physique d’un ailier droit de puissance, mais ce n’est pas Monsieur Régularité et c’est à peine s’il dépassera les 30 points cette saison en jouant sur le premier trio. Donc, donneriez-vous un choix de première ronde pour Josh ? Moi non plus.

Christian Dvorak est peut-être celui qui pourrait changer d’adresse, mais il serait étonnant que le Canadien obtienne beaucoup même si son salaire d’un peu plus de trois millions ne fait pas peur. Une fiche de 9 buts et 16 aides, cette saison, ne jette rien par terre, mais donnons-lui qu’il peut très bien travailler et aider en défensive.

Joel Edmundson a beau être un géant à longue portée du haut de ses 6’ et 5’’, mais il s’absente souvent et dans l’espace-temps restreint des séries éliminatoires, ce n’est jamais rassurant.

Oui, il a gagné la coupe à St. Louis il y a trois ans, mais, dans une carrière de huit ans, il n’a jamais été capable de jouer une saison complète et l’an dernier, il n’a disputé que 24 matches. Montréal l’avait obtenu pour un choix de cinquième ronde en 2020. Je doute fort que sa valeur soit aussi élevée que certains le prétendent.

ILS NE FONT PAS RÊVER

J’ai le même doute concernant l’attrait que peut créer Jake Allen qui, surtout dans une course aux séries, ne peut qu’être second sinon troisième gardien d’une organisation. Devant le filet, depuis deux ans, il est une boîte à surprise capable du meilleur et presque du pire. Il n’est plus aussi sécurisant qu’il l’était quand il est arrivé à Montréal. Si Kent Hughes est capable d’obtenir une bonne monnaie d’échange pour Allen, c’est un véritable magicien et je prendrais un billet de loto avec lui.

Dans le même sens, je me demande où pourrait-on passer en douce Evgenii Dadonov avec ses 4 petits buts, 18 points. Le cadeau obtenu de Vegas pour Shea Weber l’an dernier aura 34 ans dans trois semaines et ne semble plus avoir de gaz dans le réservoir. Quelques soubresauts de temps en temps, mais rien pour texter à sa mère et surtout pas pour tenter un DG en quête de renfort avant le grand tournoi du printemps.

Mike Hoffman n’est plus Mike Hoffman. Pendant plusieurs années, on le disait, et c’était évident, un joueur unidimensionnel. L’année de ses 70 points avec la Floride, il y avait aussi un triste -24 à sa fiche. Il a 33 ans et n’a été en séries que quatre fois depuis le début de sa carrière il y a plus de 10 ans. Je ne crois pas que Hoffman offre un style qui fait rêver aux grands honneurs.

Sean Monahan est un excellent joueur de centre, mais d’une santé ou d’une résistance douteuse. Est-il déjà rendu au bout du rouleau ? Ça ne regarde pas bien. Il n’a disputé que 25 matches cette saison et on commence à mieux comprendre pourquoi les Flames de Calgary l’ont laissé partir pour des considérations aussi floues que futures.

Donc, plus on approche du fameux 3 mars, plus on réalise que Kent Hughes, aussi vendeur soit-il, n’a pas beaucoup à offrir et ce n’est pas avec ce plateau qu’il pourra améliorer davantage ses positions aux repêchages.

Dans le paquet, on ne peut pas considérer Brendan Gallagher qui vit une saison horrible. Ce n’est guère mieux pour Jonathan Drouin même s’il montre de belles choses depuis le week-end des étoiles.

David Savard ? Joel Armia ? Pas certain que le téléphone sonne tant que ça.

LES DAMPHOUSSE AU HOCKEY

Denver Damphousse aura 18 ans dans deux semaines. Vous avez deviné, il est le fils de Vincent et il est né lorsque papa jouait à San Jose. Aujourd’hui, fiston, qui fait 6 pieds et 3 pouces et qui évolue comme défenseur, joue pour le Kent School au nord de New York.

Même si Vincent a connu une carrière de plus de 1200 points comme joueur de centre, son deuxième fils, Bo, 15 ans, est arrière comme son grand frère. Bo n’a que 15 ans, fait déjà 6 pieds et 1 pouce et évolue avec les Lions de Lac St-Louis, M18 AAA.

Et le troisième « petit » Damphousse, c’est Xavier, 8 ans, qui est à sa deuxième année chez les novices. À quelle position ? Vincent m’a dit : « Lui, y suit le puck... »

DE L’ENCLAVE

Un but, 5 passes, Connor Bedard a participé à tous les buts de son équipe de Regina contre Medicine Hat. La nouvelle a fait le tour de la planète hockey. Saviez-vous qu’on lui a décerné... la deuxième étoile ?

La rue Chasle de Valleyfield qui longe le magasin Canadian Tire va changer de nom et deviendra la rue Michel-Choinière . L’homme d’affaires, proprio du grand magasin, est décédé il y a quelques semaines. Il a été un acteur important dans l’évolution des sports de sa communauté, notamment dans les Régates de l’endroit et les Jeux olympiques spéciaux.

Le tout premier match de hockey télédiffusé n'est pas la rencontre Detroit-Montréal en 1952, mais bien un match entre le Canadien et les Rangers au Madison Square Garden de New York, le 25 février 1940. Rangers 6, Montréal 2.

Mohamed Ali a eu neuf enfants avec cinq femmes différentes.

Photo fournie par Kim Clavel

Profitant de ses vacances dans les dernières semaines, Kim Clavel s’est rendu au Panama à la résidence d’une idole, un des meilleurs boxeurs de tous les temps, Roberto Duran, maintenant âgé de 71 ans. Une heureuse rencontre.