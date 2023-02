Plusieurs indices d’une récession

Un vent d’inquiétude souffle chez plusieurs petits détaillants et des manufacturiers, alors que les premiers signes de ralentissement économique se pointent après le boom pandémique.

Dans plusieurs secteurs, les ventes tiennent le coup, mais elles ont commencé à diminuer dans les domaines reliés à l’habitation. Le recul a été de 2,4 % dans l’ameublement en janvier.

« Les magasins qui s’adressent aux clientèles à plus faibles revenus ont beaucoup de difficultés ces derniers mois, mais ceux qui vendent dans les catégories milieu et haut de gamme, comme nous, on ne ressent pas encore de ralentissement, » remarque Michel Tardif, propriétaire de Meubles & Nous à Québec et Saint-Georges.

M. Tardif siège au conseil d’administration de Mega Groupe, un regroupement de 700 détaillants au Canada. Il entrevoit plusieurs fermetures à court et moyen terme.

« Il y a beaucoup d’inquiétude parmi les petits détaillants qui ont de trois à cinq employés. Ils voient mal comment ils vont s’en sortir avec les enjeux d’approvisionnement, les taux d’intérêt élevés et la pénurie de main-d’œuvre », craint-il.

Ces détaillants risquent aussi de subir les impacts négatifs des stocks élevés chez leurs concurrents de grande taille. Les perturbations dans la chaîne d’approvisionnement, qui ont marqué les deux dernières années, ont amené les marchands à faire des provisions. Il y a des surplus de marchandises à plusieurs endroits, à un moment où la demande des consommateurs ralentit.

« À court terme, les petits détaillants sont pris parce que ce sont les gros qui vont dicter les prix. Ma vision sur les six prochains mois, c’est que ça va jouer du coude, » prévoit M. Tardif.

Ceux qui ont payé cher pour leur marchandise quand le prix des conteneurs a grimpé à 20 000 $ – il a baissé des deux tiers dans les derniers mois – vont nécessairement subir des pertes.

Impact sur les manufacturiers

« On a des concurrents qui n’ont rien acheté aux manufacturiers pour 2023 parce qu’ils estiment avoir assez de marchandise pour cette année », constate Maxime Lavoie de BBQ Québec.

Il dit sentir la pression des fournisseurs pour stimuler les commandes, mais tient à rester prudent pour garder son entreprise en santé.

Des manufacturiers qui n’ont pas voulu être identifiés, dans le secteur de l’ameublement et des loisirs, ont pour leur part confié leurs préoccupations devant la diminution de leur carnet de commandes.

Faillites en hausse

Du troisième au quatrième trimestre de 2022, les faillites commerciales ont augmenté de 26 % au Canada.

« En pandémie, je faisais un dossier de faillite par mois, maintenant c’est trois ou quatre par jour », affirme José Roberge, syndic chez Roy Métivier Roberge.

Les gouvernements ont commencé à prendre des mesures de recouvrement pour les prêts consentis en pandémie. C’est parfois le coup de grâce. Depuis le début de l’année, des chaînes telles que Bizou et le Centre du Rasoir ont dû fermer boutique.

Les promotions font leur réapparition en magasin

Les difficultés d’approvisionnement et la demande élevée des dernières années ont poussé les prix à la hausse et fait disparaître beaucoup de promotions dans les magasins. Les consommateurs en auront plus pour leur argent en 2023.

« Maintenant que les coûts de transport ont commencé à diminuer, nous avons hâte d’en faire bénéficier nos clients », a indiqué le président de Léon, Graeme Leon.

Et, même, des « ventes de feu »

Déjà, les détaillants dans le meuble et les électroménagers offrent des rabais substantiels pour séduire des clients plus attentifs aux prix. Michel Tardif, de Meubles & Nous, anticipe des « ventes de feu » dans les prochains mois chez plusieurs grands détaillants qui doivent alléger leurs surplus d’inventaires dans un contexte de ralentissement.

« À court terme, le consommateur qui a les liquidités pour acheter, c’est un bon temps, il n’y a pas de doute », dit-il.

Séduire le client

Dans l’aménagement extérieur, les piscines et les spas, où il y a aussi un certain surplus, les rabais vont aussi se pointer cette année.

« Il va y avoir des promotions attirantes pour les clients. C’est le fun pour eux. Les taux d’intérêt vont jouer dans leur équation, mais nous aurons des stratégies de financement pour faciliter l’achat. On va créer des conditions favorables », affirme Nicolas Dussault, franchisé de Club Piscine Super Fitness.

Beaucoup de clients avaient l’habitude de financer leurs achats de piscine avec leur marge de crédit hypothécaire. Avec la hausse des taux, cette solution paraîtra moins attrayante et M. Dussault anticipe que les détaillants vont pouvoir offrir mieux.

Ne pas hausser les prix

Chez Groupe Boucher Sports, qui possède une trentaine de magasins, dont plusieurs Sports Experts, Martin Boucher affirme que le meilleur répit qu’il a pu donner aux consommateurs en période inflationniste a été de maintenir les prix presque au même niveau.

« Maintenant, avec des surplus d’inventaires ponctuels dans certaines catégories, ça va nous amener à faire un peu plus de promotions », dit-il.

Le vélo est l’une des catégories qui seront les plus touchées.

« Mais vous ne verrez pas de vente au prix coûtant dans notre industrie », précise M. Boucher, car les activités de sport et de plein air restent très prisées.

Le goût de se faire plaisir résiste encore à l’inflation

Photo fournie par Patrick Bélanger

Le marché des véhicules récréatifs, qui a connu un fort engouement quand nos frontières ont été fermées en 2020, résiste assez bien pour le moment à la hausse des taux d’intérêt.

« Le contexte des deux dernières années nous a motivés à acheter, en fait. On ne sait pas ce qui va nous arriver, alors il faut profiter de la vie maintenant », raconte Patrick Bélanger.

Carrossier de métier, il vient de signer l’acquisition d’une caravane portée (boîte campeur) pour l’installer sur son pick-up, et il a hâte de la recevoir pour filer vers la Floride avec sa conjointe.

Cet achat de 50 000 $, il le finance sur 20 ans à 8,28 % d’intérêt. C’est presque 3 % de plus qu’au printemps dernier quand il a commencé à magasiner.

« On y a réfléchi avant de se décider. La hausse du taux d’intérêt, c’est 70 $ de plus par mois. Mais au fond, c’est 840 $ de plus par an. Et la valeur des boîtes augmente toujours. Je me suis dit que plus j’attendais, plus ça allait coûter cher », dit M. Bélanger.

Profiter de la vie maintenant

Chez le concessionnaire E. Boudreault VR à L’Ancienne-Lorette, on remarque que les ventes s’essoufflent lentement à cause des taux d’intérêt, mais il y a encore des catégories de consommateurs qui foncent.

« Les achats sont plus réfléchis. Mais il y a l’idée de vivre aujourd’hui, de se faire plaisir. Si quelque chose arrive, les gens se disent qu’ils s’arrangeront. Ils ne veulent pas couper sur les loisirs », remarque Marco Boudreault.

« On revient plus à la normale. En 2020 et 2021, c’était le double des ventes et le double des délais de livraison. Les prochaines années vont plus ressembler à 2019 », entrevoit Dominique Nadeau, présidente de Safari Condo.

À l’automne, le Salon du VR à Québec a été le meilleur qu’a connu l’entreprise, et Mme Nadeau se demande comment réagiront les consommateurs au Salon de Montréal début mars. Comme les réservations se font pour 2025, à cause des délais de livraison, elle anticipe que la crise sera passée lorsqu’ils prendront possession de leur véhicule.

Chez Groupe Boucher Sports, la transaction moyenne reste stable et le président Martin Boucher dit vendre autant de manteaux à 1000 $ que l’an dernier.

« On dirait que les gens n’ont pas encore senti à 100 % l’impact de la hausse des hypothèques. On fait même mieux que l’an passé sur nos soldes de fin de saison. C’est fascinant de voir que le consommateur tient encore le coup », dit-il.

Ses magasins vendent surtout des articles de milieu de gamme et haut de gamme, des catégories qui résistent mieux au contexte économique inflationniste